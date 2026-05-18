الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نواب حماة الوطن يرحبون برئيس البرلمان الليبي بوشاح خاص لاستقباله ... صور

فريدة محمد - ماجدة بدوى

ارتدى نواب الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي وشاحاً بلون أزرق يحمل هوية الحزب وعلمي جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا في إطار ترحيبي برئيس مجلس النواب الليبي خلال زيارته اليوم للبرلمان المصري.

وكان قد افتتح المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ، ومن المقرر و وفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم في جلسة الأولى والتي تشهد حضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، الملف الليبي وفي جلسته الثانية تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية والأمن البيولوجي.

وتأتي مشاركة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي. في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.

كما ينظر مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وستون نائبًا آخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

يهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقررا انتهاء مدتها في ٢٩ يونيو ٢٠٢٦، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال شهر يونيو ۲۰٢٦، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من

استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.
كما يناقش مجلس النواب،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والطاقة والبيئة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الترخيص بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي وتحديد الجهة التي تتولى الترخيص لهذه المنشآت وتحديد الشروط الواجب توافرها في المنشأة التي تباشر هذا النشاط، والعاملين بهذه المنشآت وتحديد الضوابط والالتزامات الملقاة عليهم.

كما يتضمن مشروع القانون على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية يتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

بالأسود الجريء.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

