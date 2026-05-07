حماة الوطن: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس قوة التحالف العربي وتؤكد مكانة مصر المحورية

أكد الدكتور محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وتؤكد حرص القيادة السياسية في البلدين على استمرار التنسيق والتشاور المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

توحيد الصف العربي

وقال صالح، إن اللقاء بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان جاء في توقيت شديد الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتوترات متسارعة، بما يعكس إدراك القيادتين لحجم المخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، وضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن، أن تأكيد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها أو أمنها، يعبر عن موقف مصري ثابت وتاريخي تجاه الأشقاء العرب، ويؤكد أن الدولة المصرية كانت وستظل داعمة لاستقرار دول الخليج وحماية أمنها القومي.

وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي لم تعد مجرد علاقات تعاون تقليدية، بل أصبحت شراكة استراتيجية متكاملة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، لافتًا إلى أن التنسيق المستمر بين البلدين لعب دورًا مهمًا في دعم استقرار المنطقة والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة مخاطر الفوضى والإرهاب.

قوة العلاقات المصرية الإماراتية

واختتم الدكتور محمد مجدي صالح تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، ودورها المحوري في دعم الأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على أن قوة العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا ناجحًا للعمل العربي المشترك القائم على الاحترام المتبادل ووحدة المصير.