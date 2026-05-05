حماة الوطن: القيادة السياسية المصرية ترفض أي اعتداء على دول الخليج

أكد عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن مصر تدعم أشقاؤها في الخليج العربي لمواجهة أي عدوان على الأشقاء العرب .



وقال عمرو سليمان في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 "المذاع على قناة الحياة: القيادة السياسية المصرية ترفض أي اعتداء على دول الخليج .

وتابع عمرو سليمان: "دعم مصري كامل للأشقاء العرب ومصر تدعو دائما إلى إحداث التهدئة والاستقرار في المنطقة والعمل على إنهاء حرب إيران ".



وأكمل عمرو سليمان :" مصر دائما تتحدث عن اهمية إحداث التنمية والحفاظ على مقدرات الأشقاء العرب ".

ولفت عمرو سليمان :" الرئيس السيسي يدعو إلى احتواء الأتصعيد في الشرق الاوسط والدعوة إلى التعايش السلمي ".