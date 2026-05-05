الأردن والإمارات يبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز التكامل الصناعي

بحثت الأردن والإمارات سبل توسيع التعاون الاقتصادي وتعميق التكامل الصناعي، مع التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لإزالة العوائق أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع والخدمات، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مشترك، مشددًا على أهمية زيادة الصادرات الأردنية وتعزيز وجودها في السوق الإماراتي.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات" بأبوظبي، حيث تم التأكيد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملًا، بما يحقق توازنًا في الميزان التجاري بين البلدين.

وأشار القضاة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تم توقيعها في 6 أكتوبر 2024 ودخلت حيز التنفيذ في 15 مايو 2025، تمثل ركيزة أساسية لدفع التبادل التجاري، لما توفره من مزايا وتسهيلات تعزز الاستثمارات المتبادلة.

كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الاستثمار الأردني الإماراتي، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال، من خلال تبادل الوفود التجارية وزيادة المشاركة في المعارض والمؤتمرات، إلى جانب الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة.

من جانبه، أكد الجابر حرص الإمارات على تعزيز التعاون الصناعي مع الأردن، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الاقتصادية تمثل منصة استراتيجية لتوسيع التجارة خلال المرحلة المقبلة، خاصة عبر دعم الشراكات بين القطاع الخاص.

وأضاف أن بلاده تعمل على تطوير آليات عملية لتعزيز التجارة البينية، وتشجيع الشركات الإماراتية على الاستثمار في السوق الأردني، وبناء شراكات مستدامة مع نظيرتها الأردنية، بما يدعم نمو التبادل التجاري ويعزز العلاقات