مأساة لا تنتهي.. حصيلة شهداء غزة تتجاوز 72 ألفًا وسط كارثة إنسانية

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,769 شهيدا، و172,704 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، و40 إصابة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 877 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,602، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.