تطبيق طقس سامسونج يحصل على واجهة أحدث وتفاصيل أوضح

كشفت منصة Android Authority أن سامسونج أطلقت تحديثًا جديدًا لتطبيق Samsung Weather يحمل الإصدار 1.7.30.8، يقدّم تعديلات ملحوظة على واجهة عرض معلومات الطقس على هواتف جالاكسي، بما في ذلك سلسلة Galaxy S26 الأحدث.

وأوضحت المنصة أن تطبيق الطقس يُعد من التطبيقات القليلة لدى سامسونج التي تحظى بواجهة أنيقة وواضحة وتحصل بانتظام على تحسينات في طريقة عرض البيانات دون تغييرات جذرية مربكة للمستخدم.

تغييرات في بطاقات الرياح والضغط وحالة القمر

أوضحت Android Authority أن التحديث الجديد يركّز على مجموعة من البطاقات (Cards) داخل شاشة التطبيق الرئيسية، حيث أصبحت بطاقة مراحل القمر أكثر إحكامًا من حيث المساحة، مع تقليل حجم العناصر لتبدو أقل ازدحامًا على الشاشة.

وأشارت المنصة إلى أن بطاقات الرياح والضغط الجوي حصلت على رسومات جديدة توضح اتجاه الرياح وقيم الضغط بشكل أكثر وضوحًا وباستخدام مخططات ورسوم بيانية بسيطة، ما يسهل على المستخدم العادي فهم التغيّرات في حالة الجو دون الحاجة لقراءة أرقام كثيرة.

أكد التقرير أن هذه التغييرات لا تمس دقة البيانات نفسها، لأنها تأتي من نفس مزوّد معلومات الطقس، لكنها تحسن طريقة تقديمها بصريًا للمستخدم، خاصة على الشاشات الكبيرة ذات معدلات التحديث العالية الموجودة في هواتف جالاكسي الحديثة.

أيقونات جديدة لبطاقة حبوب اللقاح

أشارت Android Authority إلى أن بطاقة حبوب اللقاح (Pollen) داخل التطبيق حصلت هي الأخرى على تحديث في الأيقونات، حيث أضافت سامسونج رموزًا أكثر تحديدًا لأنواع مختلفة من مسببات الحساسية في الهواء، بدل الأيقونات العامة التي كانت موجودة سابقًا. وأوضحت المنصة أن هذه الأيقونات الجديدة تساعد المستخدم الذي يعاني من حساسية موسمية على تمييز نوع حبوب اللقاح المنتشرة في الجو بسرعة – مثل حبوب لقاح الأشجار أو الأعشاب – إذا كان التطبيق يدعم هذه البيانات في منطقته.

أكد التقرير أن هذه البطاقة تظل مرتبطة بتوفّر بيانات حبوب اللقاح من مزوّد الخدمة في البلد أو المدينة، لذلك قد لا تظهر أو لا تعرض كل الأنواع في جميع المناطق حول العالم، لكنها تصبح أكثر فائدة في الأسواق التي توفَّر فيها هذه المعلومات بشكل كامل.

أزرار سريعة جديدة في خريطة الرادار

أوضحت Android Authority أن واحدة من الإضافات العملية في الإصدار 1.7.30.8 هي ظهور أزرار سريعة (Quick Toggles) أعلى خريطة الرادار داخل التطبيق، تتيح للمستخدم الانتقال مباشرة إلى أنواع معيّنة من خرائط الطقس على موقع The Weather Channel الشريك لسامسونج.

وأشارت المنصة إلى أن هذه الأزرار تختصر على المستخدم خطوات البحث يدويًا داخل الموقع عن طبقات مثل الأمطار أو الغيوم أو درجات الحرارة، حيث تنقله بنقرة واحدة إلى العرض المناسب في المتصفح عند الحاجة لمزيد من التفاصيل الدقيقة.

أكد التقرير أن خريطة الرادار داخل تطبيق Samsung Weather نفسه ما زالت توفر العرض الأساسي للحركة المتوقعة للأمطار والغيوم، لكن الربط السريع مع موقع The Weather Channel يوفر طبقة إضافية من العمق للمستخدم الذي يريد قراءة خرائط أكثر احترافية دون مغادرة منظومة البيانات نفسها.

تحديث تجميلي يحافظ على بساطة التطبيق

أشارت Android Authority في ختام تقريرها إلى أن تحديث Samsung Weather الأخير يندرج ضمن فئة "التعديلات التجميلية المفيدة"، إذ لا يغيّر جوهر التطبيق أو طريقة استخدامه، لكنه يقدّم تحسينات صغيرة متفرقة تجعل تجربة قراءة الطقس أكثر راحة وتنظيمًا.

وأوضحت المنصة أن التطبيق ما زال يحتفظ بتقسيمه المعتمد على البطاقات لمعلومات مثل حالة اليوم، التوقعات الساعية واليومية، جودة الهواء، حبوب اللقاح، الرياح، الضغط، ومراحل القمر، مع تحسين طريقة ترتيب هذه البطاقات وعرض رموزها.

أكدت التقارير أن التحديث بدأ في الوصول بالفعل إلى عدد من هواتف جالاكسي عبر متجر Galaxy Store، وقد يستغرق بعض الوقت قبل أن يظهر لدى جميع المستخدمين في كل المناطق، مع إمكانية التحقق يدويًا من توفر الإصدار الجديد من خلال صفحة تحديثات التطبيقات في متجر سامسونج.