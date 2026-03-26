ينافس سامسونج.. أفضل هاتف من شاومي يغزو الأسواق

أطلقت شاومي هاتف Redmi A7 Pro رسميا عالميا. ويعمل الهاتف بنظام HyperOS 3، الذي بات متاحًا حتى لأجهزة شاومي الاقتصادية.

يُعدّ عمر البطارية أهمّ ما يُميّز هذا الهاتف. فهو مزوّد ببطارية سعتها 6000 مللي أمبير، تكفي عادةً ليوم كامل من الاستخدام العادي، بما في ذلك مشاهدة الفيديوهات، وتصفّح الإنترنت، وإجراء المكالمات.

يقتصر الشحن على 15 واط، لذا فهو ليس سريعًا، لكن هذا أمر طبيعي في هذه الفئة السعرية.

تعد الشاشة عبارة عن لوحة IPS LCD مقاس 6.9 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. يُعدّ هذا تحسينًا ملحوظًا في هذه الفئة، حيث لا تزال العديد من الهواتف تعتمد على معدل تحديث 60 أو 90 هرتز. أصبح التمرير والتنقل بشكل عام أكثر سلاسة، على الرغم من أن الشاشة نفسها لا تزال من نوع LCD.

مواصفات هاتف Redmi A7 Pro

يستخدم الهاتف معالج Unisoc T7250 بتقنية 12 نانومتر. ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. في الاستخدام اليومي، تكفي هذه المواصفات للمهام الأساسية مثل التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي والمهام المتعددة الخفيفة، لكنها غير مصممة للألعاب الثقيلة.

أما بالنسبة للكاميرا، فقد زودت شاومي هاتفها بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. تساعد معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي على تحسين جودة الصور في مختلف ظروف الإضاءة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهاتف من هذه الفئة.

يُعدّ التصميم مجالًا آخر تسعى فيه شاومي للتميز. يتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق والأخضر، كما يتوفر إصدار برتقالي في مناطق أخرى. يتميز الهاتف بسطح خلفي ذي ملمس متموج، مما يمنحه إحساسًا مختلفًا قليلًا عن التشطيبات العادية.

يبدأ سعر الجهاز في إيطاليا من 129.90 يورو لنسخة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من سعة التخزين. أما نسخة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من سعة التخزين، فسعرها 149.90 يورو . كلا النسختين متوفرة باللون الأسود والأزرق والأخضر .