هواتف Xiaomi 18 Pro من شاومي تستعد لترقيات هائلة في نظام الكاميرات

تشير العديد من التسريبات الاخيرة إلى أن شركة شاومي ، بعد إطلاقها سلسلة هواتف Xiaomi 18 في سبتمبر من هذا العام في الصين، قد تُعلن علامتها التجارية الفرعية Redmi عن سلسلة هواتف Redmi K100 في أكتوبر المقبل ومن المتوقع أن تضم السلسلة مبدئيًا طرازين، هما هاتف Redmi K100 وK100 Pro Max.

على الجانب الآخر كشفت تسريبات حديثة عن بعض التفاصيل حول طراز Pro Max. والآن، في تسريب جديد، ذكر المُسرّب Digital Chat Station معلومات أساسية حول معالج الهاتف، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وسعة التخزين، وغيرها.

هاتف Redmi K100 Pro Max

في منشور جديد على منصة ويبو، شارك DCS تفاصيل هاتف رائد جديد من سلسلة هواتف شاومي، يتميز بأداء عالٍ. ورغم أنه لم يحدد اسم الجهاز، إلا أنه يبدو أنه هاتف Redmi K100 Pro Max . ووفقًا للتسريب، قد يضم الجهاز معالج Snapdragon الرائد من الجيل التالي بتقنية 2 نانومتر، والذي يُطلق عليه مبدئيًا اسم Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR6 وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ميزات هاتف Redmi K100 Pro Max

تسريبات لأهم تفاصيل هاتف شاومي 18

من المرجح أن يأتي Xiaomi 18 Pro بشاشة 6.4 بوصة أيضاً وقد يُتيح وجود شاشة أكبر لشركة Xiaomi دمج مكونات أكثر تطوراً في داخله.

أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Xiaomi 18 سيحصل أخيرًا على كاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب، ما يُعدّ ترقيةً كبيرةً نظرًا لأن سابقه مزود بكاميرا تليفوتوغرافية عادية ويكشف تسريب جديد أن هاتف Xiaomi 18 ليس الوحيد، بل أيضًا طرازات أخرى من السلسلة، مثل 18 Pro و 18 Pro Max و18 Ultra، قد تحتوي جميعها على كاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل.

ميزات هاتف شاومي 18

وسبق أن ادعى المُسرّب أن هاتفي Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max سيحتويان على كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل ، ربما للكاميرا الرئيسية ومستشعر التقريب البصري (بيريسكوب).

وبالنسبة لطرازات Pro، فمن المتوقع أن تحتفظ هذه الأجهزة بشاشة ثانوية خلفية، ولكنها قد تكون أكثر تنوعًا من ذي قبل .

وتشير التقارير الأولية إلى أن هواتف Xiaomi 18 و18 Pro و18 Pro Max قد تُزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس . وقد تحتفظ Xiaomi بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس Pro الأكثر تطوراً وتكلفةً لهاتف Xiaomi 18 Ultra .