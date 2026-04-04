قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد يكشف تصميم Galaxy Z Fold 8 Wide الأعرض من سامسونج

احمد الشريف

كشفت منصة Android Authority أن سامسونج تستعد هذا العام لتقديم نسخة جديدة من هاتفها القابل للطي تحمل اسم Galaxy Z Fold 8 Wide، إلى جانب النسخة التقليدية Galaxy Z Fold 8، مع اعتماد تصميم أعرض يستهدف تحسين تجربة الشاشة الخارجية والداخلية معًا. 

وأوضحت المنصة أن التسريبات المعتمدة على صور CAD التصميمية، التي نشرها موقع Android Headlines، تظهر بوضوح اختلافًا في أبعاد الجهازين، رغم أن أرقام قياس الشاشات بالمقاس القطري تبدو أصغر قليلًا على الورق في نسخة الـ Wide.

أبعاد أعرض.. أصغر طولًا لكن أوسع استخدامًا

أشارت Android Authority إلى أن Galaxy Z Fold 8 القياسي يُتوقّع أن يأتي بأبعاد تقريبية تبلغ 158.4 × 143.2 ملم عند فتحه، بشاشة داخلية 8 بوصات تقريبًا وشاشة خارجية 6.5 بوصة. 

وأوضحت المنصة أن نسخة Galaxy Z Fold 8 Wide ستختلف في الشكل رغم أن شاشتها الداخلية أصغر بقليل (7.6 بوصة والغطاء 5.4 بوصة)، حيث تشير الأبعاد المسربة إلى 123.9 × 161.4 ملم عند الفتح، ما يعني أنه أقصر عرضًا عند الطي لكنه أطول قليلًا عند الفتح، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تجعل الجهاز أكثر شبهًا بجهاز لوحي صغير عند فتحه، وهاتف عادي أقرب للأبعاد التقليدية عند الإغلاق.

أكدت التسريبات أن هذه النسب الجديدة قد تجعل الشاشة الخارجية في نسخة Wide أكثر راحة للكتابة والتصفح من شاشات الفولد الضيقة المعتادة، التي كانت تشبه "ريموت كنترول" طويلًا أكثر من كونها شاشة هاتف عادي، وهو ما كان أحد أبرز الانتقادات لأجيال فولد السابقة.

لماذا تتجه سامسونج إلى تصميم أعرض الآن؟

أوضحت Android Authority أن اتجاه سامسونج لتقديم نسخة Wide من الفولد يبدو ردًا مباشرًا على ما تخطط له آبل مع أول آيفون قابل للطي، والذي تشير الشائعات إلى أنه سيأتي بنسبة عرض أقرب لما قدمته جوجل في Pixel Fold وأوبو في سلسلة Find N، أي جهاز أعرض وأقصر قليلًا عند الفتح بدل الشكل الطولي التقليدي. 

وأشارت المنصة إلى أن الشفرة المسربة من إصدار تجريبي لواجهة One UI 9، التي تضمنت إشارة إلى «Galaxy Z Widefold»، كانت أول مؤشر على أن سامسونج تعمل بالفعل على فئة مختلفة من الفولد تستهدف هذا التوجه الجديد قبل أن تؤكدها صور CAD لاحقًا.

أكدت التحليلات أن التصميم الأعرض يفيد الاستخدام اليومي في عدة نقاط، منها جعل التطبيقات على الشاشة الخارجية تبدو وتشعر كأنها تعمل على هاتف عادي، وتقديم مساحة أفضل لتقسيم الشاشة عند الفتح لتشغيل تطبيقين جنبًا إلى جنب، ما قد يجعل نسخة Wide خيارًا جذابًا لمن يريد جهازًا واحدًا يجمع بين تجربة الهاتف والتابلت بشكل متوازن.

شاشات أصغر رقمًا.. أكبر إحساسًا

أشارت Android Authority إلى أن النقطة التي بدت محيّرة للبعض في البداية هي أن الشاشات في نسخة Fold 8 Wide أصغر من حيث القياس القطري مقارنة بـ Fold 8 القياسي، ومع ذلك تتحدث التسريبات عن «مساحة عمل أكبر» أو «إحساس بجهاز أكبر». 

وأوضحت المنصة أن السر يكمن في نسبة العرض إلى الارتفاع؛ فبدل الاعتماد على شاشة داخلية أقرب إلى مربع كبير، تذهب نسخة Wide إلى شكل أكثر أفقية عند الفتح، ما يجعل قراءة المحتوى الأفقي، ومشاهدة الفيديو، واستخدام التطبيقات المكتبية مثل تحرير المستندات أو الجداول أكثر راحة، حتى لو كان القياس بالبوصة أقل قليلًا.

أكدت التقارير أن هذه النسب الجديدة قد تجعل نسخة Wide أقرب لفكرة «لاب توب صغير» عند استخدام لوحة مفاتيح على الشاشة في النصف السفلي وعرض المحتوى في النصف العلوي، وهو سيناريو تحاول سامسونج الدفع به منذ عدة أجيال لكنه كان محدودًا بشكل الجهاز العمودي نسبيًا.

تنوّع في فئة الفولد بدل تغيير واحد للجميع

أوضحت Android Authority في ختام تحليلها أن استراتيجية سامسونج مع Fold 8 وFold 8 Wide تعكس توجهًا جديدًا: بدل إجبار الجميع على شكل واحد للفولد، تطرح الشركة خيارين مختلفين لنفس الفئة، أحدهما أقرب إلى ما اعتاد عليه مستخدمو السلسلة، والآخر أعرض وموجّه لمن يريد تجربة أكثر قربًا من الهواتف التقليدية عند الطي والأجهزة اللوحية عند الفتح. 

وأشارت المنصة إلى أن التفاصيل النهائية للمواصفات – مثل المعالج، وسعات البطارية، ونوعية الشاشات، والفرق في الوزن والسماكة – ما زالت في خانة التسريبات، لكن التوقعات تشير إلى اعتماد المعالج نفسه في الهاتفين (Snapdragon 8 Elite Gen 5) مع فروق محدودة في السعة والبطارية بحسب حجم الهيكل.

أكدت التقارير أن سامسونج تستعد للكشف عن سلسلة Galaxy Z Fold 8، بما فيها نسخة Wide، خلال صيف 2026 في حدث من المتوقع أن يكون محوريًا في منافسة سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة مع دخول آبل المتوقع لأول مرة إلى هذه الفئة وسعي الشركات الصينية للاستمرار في تقديم تصاميم أعرض وأكثر جرأة في هذا السوق سريع التغير.

Galaxy Z Galaxy Z Fold 8 Wide سامسونج Galaxy Z Fold 8 آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

