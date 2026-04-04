ظهور مفاجئ لهاتف سامسونج Galaxy S26 FE.. تسريبات تكشف الأداء والمواصفات

بعد مرور شهرين فقط على إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 من شركة سامسونج Samsung، يبدو أن عملاقة التقنية الكورية بدأت بالفعل التحضير لإصدارها الكبير التالي ضمن الفئة نفسها، وذلك بعد تسريب معلومات جديدة عبر موقع اختبارات الأداء Geekbench.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تشير مؤشرات جديدة إلى أن سامسونج تعمل على تطوير هاتف Galaxy S26 FE، والذي ظهر مؤخرا على منصة اختبارات الأداء Geekbench، في خطوة تعزز احتمالات قرب إطلاقه.

ظهور Galaxy S26 FE على Geekbench

رصد جهاز يعتقد أنه Galaxy S26 FE يحمل رقم الطراز SM-S741 على المنصة، حيث أظهرت البيانات أنه مزود بمعالج عشاري النواة تصل سرعته إلى 3.30 جيجاهرتز، مع توزيع بين أنوية مخصصة للأداء وأخرى لكفاءة استهلاك الطاقة.

كما تشير معلومات الشفرة المصدرية إلى احتوائه على معالج الرسوميات Xclipse 950، ما يعزز فرضية اعتماده على شريحة Exynos 2500 من سامسونج، وهو نفس المعالج الذي ظهر سابقا في هاتف Galaxy Z Flip 7.

ويعد هذا المعالج، المبني بتقنية 3 نانومتر، ترقية ملحوظة مقارنة بمعالج Exynos 2400 المستخدم في الجيل السابق، رغم أنه لا يزال أقل أداء من معالجات Snapdragon من كوالكوم المستخدمة في النسخ الرئيسية من هواتف Galaxy S26.

وأظهرت نتائج الاختبار أن الهاتف يعمل بنظام Android 17، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وعلى صعيد الأداء، سجل الجهاز 2426 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و8004 نقاط في اختبار الأنوية المتعددة، وهو ما يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بالجيل السابق، لا سيما في الأداء متعدد الأنوية.

هواتف Galaxy S25

مؤشرات على استراتيجية سامسونج

يشير تشغيل الهاتف بنظام Android 17 إلى أنه قد يكون من أوائل الأجهزة التي تطرح بالإصدار الجديد من النظام بشكل مباشر.

وفي الوقت نفسه، يتماشى استخدام معالج Exynos 2500 مع نهج سامسونج المعتاد في تقديم نسخة FE بمواصفات أقل قليلا من الهواتف الرائدة من حيث الأداء الخام.

ورغم توقعات سابقة بإمكانية اعتماد شريحة أحدث، توضح هذه التسريبات أن الشركة قد تواصل تبني استراتيجية توازن بين الأداء والتكلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج اختبارات الأداء قد تختلف باختلاف إصدارات البرمجيات، خاصة أن هذا الاختبار أجري باستخدام نسخة أقدم من Geekbench، وهو ما قد يؤثر على الأرقام المسجلة.