سيراميكا كليوباترا يسجل الهدف الأول في شباك إنبي بقدم بلحاج

أحرز سيراميكا كليوباترا الهدف الاول ،في شباك إنبي من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستاد بتروسبورت في الجولة الثالثة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 23، بأقدام أحمد بلحاج من علامة جزاء.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - محمد رضا بوبو - أيمن موكا.

خط الهجوم: ماثيو أوجور.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - أحمد عابدين - محمد المغربي - حسين السيد - كريم نيدفيد -زياد الشيات -محمد صادق - محمد عبد الله - إبراهيم محمد .