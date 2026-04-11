الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كاديلاك توقف رسميًا إنتاج سيارة CT4-V بلاكوينج

كاديلاك
كاديلاك
عزة عاطف

في خطوة جريئة نحو مستقبل القيادة الذاتية، بدأت مجموعة جنرال موتورز رسميًا في أبريل 2026 عمليات الاختبار الميدانية لجيلها القادم من تقنيات القيادة الذاتية. 

وتعد هذه المنظومة المتطورة، المقرر طرحها تجاريا في طراز كاديلاك إسكاليد IQ الكهربائي بحلول عام 2028، نقلة نوعية تتجاوز حدود نظام سوبر كروز الحالي، حيث ستسمح للسائقين لأول مرة بصرف أنظارهم تمامًا عن الطريق في ظروف معينة.

من ترك اليدين إلى صرف الأنظار ومستوى جديد من الرفاهية

بينما يتيح نظام سوبر كروز الحالي للسائقين رفع أيديهم عن عجلة القيادة مع ضرورة مراقبة الطريق، فإن النظام الجديد يندرج تحت المستوى الثالث من القيادة الذاتية. 

وهذا يعني أن السيارة ستتولى مهام القيادة بالكامل على الطرق السريعة المحددة، مما يسمح للسائق بالاسترخاء أو قراءة رسائله أو حتى مشاهدة فيلم عبر الشاشة الضخمة في مقصورة إسكاليد الفاخرة، طالما أن النظام يعمل ضمن نطاق تشغيله الآمن.

ترسانة تقنية تعتمد على الليدار والذكاء الاصطناعي

لضمان أعلى معايير الأمان في وضعية صرف الأنظار، زودت جنرال موتورز النظام الجديد ببنية تحتية تقنية متكاملة تشمل مستشعرات ليدار متطورة للمسح الليزري الدقيق للمحيط، بالإضافة إلى مجموعة من الرادارات والكاميرات التي توفر رؤية محيطية شاملة. 

وتعمل هذه المكونات بالتناغم مع معالجات ذكاء اصطناعي فائقة السرعة لتحليل البيانات واتخاذ القرارات اللحظية التي تضمن سلامة الركاب والمشاة على الطريق.

البداية مع كاديلاك والانتشار التدريجي في مختلف الطرازات

أكدت الصانعة الأمريكية أن كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2028 ستكون أول من يحظى بهذا النظام المتطور، وذلك بفضل منصة الحوسبة المركزية الجديدة التي تتمتع بقدرات معالجة هائلة. 

ولن تقتصر هذه التقنية على الفئات الفاخرة فقط، حيث تخطط الشركة لنشرها تدريجيا في مجموعة واسعة من المركبات، بدءا من طرازات شيفروليه الأكثر انتشارا وصولا إلى أرقى نسخ كاديلاك، ما يجعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول شريحة أكبر من المستهلكين.

بدأ أسطول الاختبار الذي يضم مئات المركبات في جوب شوارع المدن الأمريكية لجمع بيانات حقيقية وتدريب نماذج القيادة في ظروف جوية ومرورية متنوعة. 

وتستفيد جنرال موتورز في هذا المشروع من خبرات مهندسيها في قطاع البرمجيات لضمان أن يكون النظام الجديد هو الأكثر موثوقية عند طرحه للجمهور، مع التركيز على توفير تجربة قيادة سلسة تعيد تعريف مفهوم الوقت المستغرق في التنقل.

تمثل هذه التقنية رؤية جنرال موتورز لتحويل وقت التنقل من عبء إلى فرصة للإنتاجية أو الاستمتاع. 

فمع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي، لن تعود السيارة مجرد وسيلة نقل تقليدية، بل ستتحول إلى مساحة ذكية تتولى عناء القيادة وتمنح السائق الحرية الكاملة لاستغلال وقته بالطريقة التي يفضلها، مما يرسخ مكانة الشركة كقائد في سوق السيارات الذكية والكهربائية.

