تطهير الممر من الألغام .. أمريكا تعلن بدء إنشاء ممر آمن في مضيق هرمز

أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية عن بدء عملية إنشاء ممر آمن جديد في مضيق هرمز، في إطار جهود أوسع لتطهير الممر المائي الاستراتيجي من الألغام البحرية.

وقامت المدمرتان الأمريكيتان المزودتان بصواريخ موجهة "يو إس إس فرانك إي بيترسن" (DDG 121) و"يو إس إس مايكل مورفي" (DDG 112) بعبور مضيق هرمز والعمل في الخليج كجزء من المهمة.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية: "بدأنا اليوم عملية إنشاء ممر جديد، وسنشارك هذا الممر الآمن مع الصناعة البحرية قريبًا لتشجيع التدفق الحر للتجارة".

وأكدت القيادة المركزية أن مضيق هرمز هو ممر بحري دولي وشريان تجاري أساسي يدعم الازدهار الاقتصادي الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أن قوات أمريكية إضافية، بما في ذلك طائرات مسيرة تحت الماء، ستنضم إلى جهود التطهير في الأيام القادمة.