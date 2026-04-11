مجلس غزل المحلة يقرر صرف تذاكر مجانية بدون حد أقصى أمام وادي دجلة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل ، إتاحة تذاكر مجانية لجماهير الفريق، وذلك لحضور مباراة الفريق أمام وادي دجلة بعد غد الاثنين علي ستاد غزل المحلة.

ويبدأ صرف التذاكر غدًا الأحد الساعة ٥ مساءً من ستاد غزل المحلة ، ويستمر الصرف دون حد أقصى، وحتى الوصول إلى السعة الكاملة للاستاد، على أن يتم الحصول على التذاكر وفق الضوابط المعمول بها، ولحاملي بطاقات Fan ID

هذا ويناشد المهندس تامر خليل جماهير زعيم الدلتا سرعة الحضور لدعم ومساندة الفريق، مؤكدًا أن حضوركم هو الداعم الأول في هذه المرحلة الهامة.