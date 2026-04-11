جيرارد يحسم الجدل : دالجليش أولًا .. وصلاح ضمن أعظم أساطير ليفربول

وضع ستيفن جيرارد، القائد التاريخي لنادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح في مكانة متقدمة بين أساطير "الريدز"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يعتبره الأفضل في تاريخ النادي.

ويستعد محمد صلاح لمغادرة ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو تسع سنوات منذ انضمامه للفريق في عام 2017 قادمًا من روما، حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

وخلال تلك الفترة، توج صلاح بعدة بطولات بارزة، في مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودرع المجتمع، فضلًا عن دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، بواقع لقب واحد لكل بطولة.

وفي تصريحات لموقع "أنفيلد أجيندا"، تلقى جيرارد سؤالًا مباشرًا حول ترتيب صلاح بين أساطير النادي، حيث طُلب منه التعليق فقط عند ذكر اسم لاعب يراه متفوقًا على النجم المصري.

وخلال استعراض أسماء بارزة مثل لوكاس ليفا، وجون آرني ريزا، وروبرتو فيرمينو، وسامي هيبيا، وجوردان هندرسون، وجيمي كاراجر، وأندرو روبرتسون، إضافة إلى إيان راش، لم يجد جيرارد من يتفوق على صلاح.

لكن الاستثناء الوحيد جاء عند ذكر كيني دالجليش، حيث أكد جيرارد: "دالجليش هو الملك دائمًا، الملك الرئيسي، وصلاح أيضًا ملك، لكن الترتيب بالنسبة لي هو دالجليش أولًا، ثم صلاح، ثم إيان راش".