قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماذا يخبئ محمد صلاح؟.. رسالة غامضة تربك حسابات ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

أشعل النجم المصري محمد صلاح، الجدل داخل الأوساط الكروية، بعد رسالته المؤثرة إلى زميله في ليفربول آندي روبرتسون والتي جاءت عقب إعلان رحيل الأخير عن الفريق بنهاية الموسم.

الرسالة، التي بدت للوهلة الأولى وداعًا عاطفيًا بين صديقين، حملت في طياتها عبارة لافتة: "سنلتقي مجددا"، وهي الجملة التي تحولت سريعا إلى محور نقاش واسع بعدما فسرت على أنها تلميح لاحتمالية اجتماع الثنائي في فريق واحد خلال المرحلة المقبلة.

علاقة استثنائية داخل آنفيلد

على مدار سنوات، شكل صلاح وروبرتسون أحد أبرز الثنائيات في ليفربول حيث جمعتهما علاقة قوية داخل وخارج الملعب وأسهمت انسجاماتهما في تحقيق العديد من النجاحات، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وكانت انطلاقات روبرتسون من الجبهة اليسرى وتمريراته العرضية أحد أهم الأسلحة التي استفاد منها صلاح تهديفيا ليصنعا معا لحظات حاسمة في تاريخ النادي خلال حقبة المدرب يورجن كلوب.

توقيت مثير.. ونهاية حقبة

تأتي هذه الرسالة في توقيت حساس، مع اقتراب نهاية مشوار الثنائي داخل “آنفيلد”، في ظل الحديث المتزايد عن مرحلة انتقالية داخل الفريق، قد تشهد رحيل عدد من النجوم البارزين.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي بشأن رحيل محمد صلاح حتى الآن، فإن التقارير تربطه بعدة وجهات، ما يجعل فكرة مغادرته ليفربول مطروحة بقوة.

وجهات محتملة.. أوروبا في الصدارة

ارتبط اسم الثنائي بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها: نابولي ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد

ويبرز الدوري الإيطالي كأحد أبرز السيناريوهات المحتملة، في ظل رغبة أنديته في التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات كبيرة لإعادة بناء مشاريعها، وهو ما قد يمنح صلاح وروبرتسون فرصة لتجربة جديدة سويًا خارج إنجلترا.

سيناريوهات بديلة.. المال مقابل التحدي

بعيدا عن أوروبا، تظل هناك خيارات أخرى لا تقل أهمية مثل الدوري السعودي الذي يواصل استقطاب كبار النجوم بعروض مالية ضخمة والدوري الأمريكي كوجهة تجمع بين التنافسية والتسويق.

وفي هذا السياق، يعد محمد صلاح هدفًا دائمًا لهذه الدوريات، نظرًا لقيمته الفنية والتسويقية الكبيرة، ما قد يفتح الباب أمام انتقال مزدوج محتمل.

هل هي مجرد رسالة وداع؟

رغم كل هذه التكهنات، تبقى كل السيناريوهات في إطار التحليل، حيث يمكن تفسير عبارة "سنلتقي مجددًا" على أنها تعبير عاطفي طبيعي بين زميلين، خاصة بعد سنوات طويلة من اللعب المشترك.

لكن في عالم كرة القدم، كثيرا ما تحمل مثل هذه التصريحات إشارات غير مباشرة وهو ما يجعل جماهير ليفربول تترقب ما ستسفر عنه الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

بالصور

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

