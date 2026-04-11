مجلس الوزراء: مصر تنتقل من المستوى المتوسط إلى المنخفض في مؤشر الإرهاب العالمي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر انتقلت من المستوى المتوسط إلى المستوى المنخفض في مستويات الإرهاب، طبقًا لمؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، وذلك بعد أن احتلت المركز 32 عالميًا في عام 2026، مقارنة بالمركز 29 عالميًا في عام 2025.

وأوضح المركز أن المؤشر يصنف 163 دولة بالاعتماد على 4 مؤشرات فرعية، وهي:

- عدد الحوادث الإرهابية.

- عدد الوفيات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية.

- عدد الإصابات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية.

- عدد الرهائن الذين تم أخذهم من قبل الجماعات الإرهابية، وذلك في سنة معينة.