كاتدرائية جميع القديسين تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد

تزينت اليوم كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بالأضواء احتفالاً بعيد القيامة المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية.

من المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في السادسة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات، وقد وفرت الكنيسة البث المباشر، ليذاع قداس العيد على قناة الصفحة الرسمية للكنيسة الأسقفية بمصر، بالإضافة إلى توفير ترجمة لغة الإشارة للصم وضعاف السمع بالقداس.

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 للكنيسة الأسقفية حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتي، الصومال، تشاد، موريتانيا، حيث يخضع هذا الإقليم تحت رئاسة المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.