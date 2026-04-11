موقف صلاح .. تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة فولهام، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثانية والثلاثون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارادشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - فريمبونج - روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح - نجوموها - كودي جاكبو.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق فولهام في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.