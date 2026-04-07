رسميا.. عماد النحاس مديرا فنيا للمصري البورسعيدي

أعلن النادي المصري البورسعيدي تولي عماد النحاس للقيادة الفنية للفريق خلفًا للتونسي نبيل الكوكي.

وكتب حساب المصري عبر فيسبوك"النسور الخضراء بقيادة جديدة، مرحباً بالكابتن عماد النحاس مديرًا فنياً للنادي المصري"

ويعاون النحاس كل من محمد محسن ابو جريشة و سيف داود ومحمد فتحي مدربًا للحراس.

ويقود النحاس مران المصري مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري يوم 11 أبريل المقبل.

قرارات مجلس المصري

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اتخاذ الإجراءات التالية:

1- خصم نسبة من عقود جميع اللاعبين.

2- وقف صرف المستحقات المتبقية من عقود اللاعبين، على أن يتم تحديد موعد صرفها بناءً على تحسن الأداء والنتائج، ووفق تقرير الجهاز الفني

3- المتابعة الدائمة والمستمرة من مجلس الإدارة مع الجهاز الفني من خلال التقارير الدورية المنتظمة لتقييم أداء الفريق وتطوره.

4- استبعاد أي لاعب وعرضه للبيع فوراً، في حال ثبوت عدم التزامه أو بثه للروح الانهزامية داخل الفريق.