عملية ألمانية واسعة ضد شبكة لإدخال سوريين إلى البلاد بشكل غير قانوني

أطلقت الشرطة الألمانية عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني.

وذكر مكتب الشرطة الفيدرالية - بحسب وسائل إعلام ألمانية - أن نحو 1000 عنصر شاركوا بتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعًا سكنيًا وتجاريًا في محيط لايبزيج.

واشتبهت السلطات الألمانية في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا أُرسلت لاحقًا إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

وبحسب الإعلام الألماني، يُشتبه بأن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطّط فيما يُشتبه في تورّط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

كما صادرت الشرطة أدلّة بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقدًا.