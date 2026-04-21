ألمانيا ترفض الدعوات لتعليق اتفاقية تعاون أوروبا مع إسرائيل

رفضت ألمانيا يوم الثلاثاء الدعوات لتعليق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على الرغم من تصاعد الغضب إزاء الحرب في لبنان والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعادت إسبانيا وأيرلندا طرح مسألة وقف الاتفاقية على طاولة المفاوضات في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.



لكن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول وصف الاقتراح بأنه "غير مناسب".

وقال في بداية الاجتماع: "علينا أن نتحدث مع إسرائيل حول القضايا الحاسمة".

تابع"يجب أن يتم ذلك من خلال حوار نقدي وبناء مع إسرائيل. هذا ما ندافع عنه".

ازدادت المواقف تجاه إسرائيل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بسبب حرب الإبادة في غزة، وعاد الأمر بعد الغزو الإسرائيلي للبنان وقانون جديد بشأن عقوبة الإعدام للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها كان لأيرلندا رأي حاسم حيث قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي “نحن بحاجة إلى التحرك. نحن بحاجة إلى التأكد من حماية قيمنا الأساسية”.

في مواجهة القلق إزاء الخسائر المدنية التي لحقت بالمدنيين في حرب غزة، طرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي بالفعل مجموعة من الإجراءات المحتملة لمعاقبة إسرائيل، بما في ذلك قطع العلاقات التجارية أو فرض عقوبات على وزراء الحكومة.

لكن حتى الآن لم تحظ أي من الخطوات التي وضعتها بروكسل بدعم كافٍ من الدول الأعضاء ليتم تنفيذها.