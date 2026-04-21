وزير الدفاع الإيطالي يؤيد سياسة أوروبا في الردع النووي

أيد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، سياسة أوروبية للردع النووي، مشيرا إلى أنه ينبغي حماية الحرية ويجب على الدول الديمقراطية أن تعمل معا لبناء قدرة حقيقية على الدفاع والردع معا.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي – في بيان على منصة إكس اليوم – أنه يتفق مع فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن سلاح ردع نووي لحماية الاتحاد الأوروبي، مضيفا "نحتاج إلى النووي " .

ورأى الوزير الإيطالي، أن الحرية لم تعد أمرا مفرغا منه في عالم تتحدي فيه الأنظمة الاستبدادية باستمرار قواعد التعايش بين الدول.

يذكر أن إيطاليا أعلنت العودة إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية بحلول 2027-2028.