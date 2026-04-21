شهادة تقدير | تكريم ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد في ندوة آداب عين شمس
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد توقف 50 يومًا.. تسيير أول رحلة داخلية من طهران إلى مشهد

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية عن استئناف رحلاتها الداخلية بشكل تدريجي، وذلك عبر تسيير أول رحلة جوية بين العاصمة طهران ومدينة مشهد يوم غد الأربعاء، بعد توقف دام نحو 50 يومًا، في خطوة تعكس عودة جزئية لحركة الطيران الداخلي داخل البلاد بعد فترة من الاضطراب التشغيلي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية، فإن الرحلة الجديدة تأتي ضمن خطة لإعادة تشغيل عدد من الخطوط الجوية الداخلية التي تأثرت خلال الفترة الماضية، نتيجة ظروف تشغيلية وأمنية واقتصادية أدت إلى تقليص الرحلات أو تعليق بعضها بشكل مؤقت.

وتعد رحلة طهران–مشهد واحدة من أهم خطوط الطيران الداخلي في إيران، نظرًا لأهمية المدينتين؛ حيث تمثل طهران العاصمة السياسية والاقتصادية، بينما تُعد مشهد من أبرز الوجهات الدينية والسياحية في البلاد، وتستقطب ملايين المسافرين سنويًا، خصوصًا الزوار المتجهين إلى ضريح الإمام الرضا.

وأشارت مصادر في قطاع الطيران الإيراني إلى أن استئناف الرحلة يأتي بعد استكمال مراجعات فنية وتشغيلية، شملت فحص أسطول الطائرات، وإعادة جدولة الرحلات، والتأكد من جاهزية المطارات لاستقبال الحركة الجوية المنتظمة، في محاولة لتعويض جزء من التوقف الذي أثر على حركة السفر الداخلي خلال الأسابيع الماضية.

ويرى مراقبون أن عودة تشغيل هذا الخط الحيوي قد تمثل مؤشرًا على بدء تعافي تدريجي في قطاع الطيران المدني الإيراني، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تؤثر على البنية التحتية للنقل الجوي وصيانة الطائرات وتوفير قطع الغيار.

كما تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات الإيرانية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتقليل تأثيرات التوقفات السابقة على المواطنين، خصوصًا في ظل اعتماد شريحة واسعة من السكان على الرحلات الداخلية كوسيلة أساسية للتنقل بين المدن البعيدة.

وفي المقابل، لم تكشف الخطوط الجوية الإيرانية عن جدول زمني كامل لاستئناف باقي الرحلات الداخلية، إلا أن تقارير غير رسمية تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة تشغيل تدريجي لعدد من الخطوط الأخرى، وفقًا لتوفر الإمكانيات الفنية واللوجستية.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

أحدث أخبار التكنولوجيا.. ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب وبميزات إضافية تدريجيًا "واتساب" يختبر اشتراكا مدفوعا جديدا

هاتف Redmi K90 Max

ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز.. إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب

هاتف Poco M8s 5G

ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير بوكو تطلق هاتف Poco M8s 5G

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

