تركيا تدعو لمحاسبة إسرائيل دوليًا على انتهاكاتها في فلسطين

دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لضمان عدم إفلات إسرائيل من المساءلة عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، تناول تصاعد ما وصفته بـ"إرهاب المستوطنين" في الضفة الغربية.

وأعربت أنقرة عن إدانتها الشديدة للهجمات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات، التي ينفذها مستوطنون وصفتهم بغير الشرعيين، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسهم، بحسب تعبيره، في تغذية هذه الاعتداءات من خلال ممارسات الاحتلال، معتبرًا أنها تأتي ضمن نهج يهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام بيانها، جددت الخارجية التركية مطالبتها بتحرك دولي عاجل يضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويضع حدًا لاستمرارها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان، في الضفة الغربية، نتيجة اعتداءات نفذها مستوطنون وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة، من بينها قرية المغير شرق رام الله.