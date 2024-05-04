رحيل توخيل.. بيب جوارديولا يتحدث عن أزمة بايرن ميونيخ مع المدرب

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني الأسبق لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده أن بحث النادي عن مدرب سينتهي بشكل سريع وناجح.

وقال غوارديولا (53 عاماً) لقناة «سكاي» بشأن الوضع في بايرن ميونيخ: «أعتقد أنها مجرد مسألة وقت، وبالتأكيد سيختارون المدرب المناسب».

وبعد رفض رالف رانغنيك، ويوليان ناغلسمان، وتشابي ألونسو، الرحيل عن وظائفهم الحالية، ما زال بايرن ميونيخ يبحث عن مدرب يخلف توماس توخيل، الذي سيرحل بنهاية الموسم.

وقال غوارديولا: «الأمر كله متعلق بالطريقة التي يريدون أن يلعبوا بها وباللاعبين المتاحين لديهم».

وأضاف أن كثيراً من المدربين يشعرون براحة شديدة في أنديتهم الحالية، لكنه أكد: «النادي البافاري لديه الموارد المناسبة والأشخاص المناسبين، لديهم مجلس إدارة قادر على إيجاد أفضل الحلول».

يذكر أن غوارديولا تولى تدريب بايرن ميونيخ في الفترة من 2013 إلى 2016 وتوج معه بلقب الدوري الألماني 3 مرات، ومرتين بلقب كأس ألمانيا.

ويقود المدرب الإسباني حالياً فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منذ عام 2016.