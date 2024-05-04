38 إصابة في يوم واحد.. وباء جديد ينتشر بسبب ارتفاع الحرارة براجستان| تفاصيل

وباء جديد على وشك الانتشار.. هذه المخاوف حذر منها الأطباء بالتزامن مع رصد عدد كبير من المصابين بمرض واحد في أماكن متفرقة في بلد واحد.

البداية ترجع إلى رصد حالات مُصابة بإنفلونزا الخنازير في دولة راجستان، وتم الإبلاغ عن 17 حالة نشطة لأنفلونزا الخنازير في جايبور و21 حالة نشطة في سريجانجاناجار، لكن الغريب هو اكتشاف وزارة الصحة إصابات عديدة بمرض آخر.

وباء جديد

وتم تسجيل ورصد 32 حالة إصابة بداء البريميات في 10 مناطق. وأدى هذا الرقم إلى زيادة قلق مسؤولي وزارة الصحة، مما أدى إلى عقد اجتماع موسع في العاصمة جايبور اليوم.

هذه الإصابات دفعت إدارة الصحة في راجاستان إلى إصدار العديد من التحذيرات، مطالبين الجميع بضرورة ارتداء الكمامة، وتجنب السفر بالتزامن مع زيادة حالات أنفلونزا الخنازير التي تم الإبلاغ عنها في جايبور وسريجانجاناجار كانت خفيفة وليس هناك حاجة إلى إدخال هؤلاء المرضى إلى المستشفى.

وفي الوقت نفسه، قال مدير إدارة الصحة في ولاية راجاستان، الدكتور رافي براكاش ماثور: “أجرينا يوم الجمعة 424 اختبارًا، جاءت 7 تقارير منها فقط إيجابية. كل هؤلاء السبعة هم مرضى يعانون من أعراض خفيفة ويمكن علاجهم في المنزل. نواصل عقد الاجتماعات على مستوى الدولة.

مرض البريميات وبول الفئران

الغريب هو التحذيرات المتزايدة من مرض البريميات الذي ينتشر عن طريق بول الفئران، وقد رُصدت الحالات المُصابة في 10 مناطق بولايات متعددة، وحتى الآن الإبلاغ عن 32 حالة إصابة بداء البريميات ومع ذلك، لم يمت أي مريض حتى الآن.

تم اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار الأمراض. طُلب من السكان ارتداء الكمامات وتجنب السفر غير الضروري، وتم نشر فرق طبية في المناطق المتضررة للكشف عن المزيد من الحالات وتقديم الرعاية اللازمة.

تشتهر راجستان بدرجات حرارة صيفية مرتفعة، وتعتبر هذه الظروف المناخية المواتية لانتشار أمراض مثل أنفلونزا الخنازير وداء البريميات. وتُعد هذه الأمراض خطيرة حيث تسبب أعراضًا مشابهة لأعراض الإنفلونزا العادية مثل الحمى والسعال والتعب، وفي الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة المرضى.

ما هو داء البريميات ؟

داء البريميات هو مرض خطير يصيب الإنسان، و يعتبر هذا المرض نوعًا من العدوى البكتيرية التي تسببها بكتيريا من جنس بريميا، وينتشر عادة عن طريق تلوث المياه والأطعمة بفضل وجود هذه البكتيريا في البيئة.

من أعراض داء البريميات المشتركة الحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل، وقد يصاحبها تقيؤ وإسهال وصعوبة في التنفس. في الحالات الشديدة، يمكن أن يتطور المرض إلى التهاب السحايا والتهاب الجهاز التنفسي والأعضاء الداخلية، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للحياة.

يعتبر الوقاية من داء البريميات أمرًا حاسمًا للحد من انتشاره. ينبغي على الأفراد اتباع إجراءات النظافة الشخصية الجيدة، مثل غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وتجنب شرب المياه غير المعالجة وتناول الأطعمة النيئة أو غير النظيفة. كما ينبغي توخي الحذر عند زيارة المناطق المرتفعة الخطورة أو التي تعاني من تلوث المياه.