الصحة تنشر قوافل علاجية تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد.. اعرف الأماكن

نشرت وزارة الصحة والسكان، أماكن القوافل العلاجية بعيد القيامة المجيد، والمنتشرة علي مستوى محافظات الجمهورية.
وجاء توزيع القوافل العلاجية كالتالي:
القاهرة — الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية
الغربية ----- كنيسة العذراء بالمحلة الكبرى - كنيسة مارجرجس بطنطا
البحيرة ……….كنيسة مارجرجس - كنيسة المزرعة - كنيسة العذراء
الإسكندرية ……… الكنيسة المرقسية - كنيسة ماري مينا - كنيسة القديسين
المنوفية………… كنيسة مارجرجس شبين الكوم - كنيسة مارجرجس بركة السبع
المنيا……………"مطرانية الأقباط الأرثوذوكس - كنيسة الأمير تادرس مطرانية الأقباط الكاثوليك كنيسة الأنبا أنطونيوس - مطرانية الأقباط الأرثوذكس لكنائس شرق النيل المنيا الجديدة "
أسيوط ………..كاتدرائية رئيس الملايكة
الإسماعيلية …...كنيسة الأنبا بيشوي