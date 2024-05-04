أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تجدد مطالبها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة.

وحسب قناة "العربية"، أضاف الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تشدد على توفير ممرات إنسانية آمنة لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وصل اليوم، إلى بنجول عاصمة جمهورية جامبيا، وذلك لترؤّس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويبحث بن فرحان مع قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة ومحيطها.

كما سيقوم بتسليم رئاسة القمة لدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى جمهورية جامبيا بعد رئاسة المملكة للدورة الرابعة عشرة.