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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توخيل يكشف عن ولع هاري كين بمشروبه المفضل

هاري كين
هاري كين

دعا مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل المهاجم الإنجليزي هاري كين لقيادة العملاق البافاري على حساب ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه كشف في الوقت عينه ولع قائد منتخب «الأسود الثلاثة» بتناول الكابوتشينو، وذلك على هامش لقاء الإياب في نصف النهائي الأربعاء.

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وسجّل مهاجم توتنهام الإنجليزي سابقاً 44 هدفا في 44 مباراة هذا الموسم، في عامه الأول مع النادي البافاري في مختلف المسابقات.

ونجح كين الذي لم يحرز بعد أي لقب في مسيرته في تسجيل هدف من ركلة جزاء في لقاء الذهاب الذي انتهى 2-2 في ميونيخ الأسبوع الماضي لتبقى المواجهة مفتوحة بين بايرن المتوج باللقب القاري ست مرات أمام مضيفه ريال مدريد حامل الرقم القياسي بـ 14 لقباً قياسياً في سانتياغو برنابيو.

وقال توخيل في مؤتمره الصحافي: «كنا نعرف أننا سنحصل على شخصية كبيرة داخل غرفة الملابس، إضافة إلى قدرته على التسجيل والتحرّك والتعامل مع الضغط».

وتابع: «كان قائدا لتوتنهام وهو قائد منتخب إنجلترا. جلب كل شيء نطمح إليه، وآمل في أن يتمكن من إثبات هذه النقطة وتقديم أداء جيد».

وعرّج توخيل عند سؤاله عن الشيء الذي تفاجأ به في شخصية كين الذي يتصدر ترتيب هدّافي دوري الأبطال بثمانية أهداف بالتساوي مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي. أجاب مازحاً: «كمية الكابوتشينو التي يشربها يومياً، هذا أمر مضحك».

وتابع: «إنه أمر مدهش للغاية. في كل مرة أتوجه فيها إلى المطبخ، أراه على ماكينة القهوة ويتناول الكابوتشينو. من الواضح أنه أمر جيد، لقد بدأت في القيام بذلك، ويبدو الرجل بصحة جيدة»

توخيل هاري كين

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