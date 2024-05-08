منع تجول الدراجات.. قرار مهم لمحافظة اللاذقية بسوريا

أصدرت محافظة اللاذقية السورية قرارا بمنع تجول الدراجات النارية داخل المدينة اعتباراً من اليوم الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 7:00 صباحاً.

وفي سياق آخر؛ كان الرئيس السوري بشار الأسد اصدر مرسومين يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد.

ووفق وسائل إعلام سورية؛ فإنه وبموجب المرسومان ينتهي تعيين كل من فاضل نجار محافظاً لمحافظة دير الزور، وصفوان سليمان أبو سعده محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومحمود زنبوعة محافظاً لمحافظة حماة.

كما نصت المراسيم علي تمديد تعيين الدكتور “طه حمادي الخليفة”، رئيساً لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات.