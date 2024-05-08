التوائم الثلاثة | كيف كانت فى الماضى وهكذا اختلفت .. أيهما أشبه للأرض الزهرة أم المريخ

إذا ما سألت المهتمين بالفضاء عن أيّ من الكواكب بالنظام الشمسي أقرب شبهًا للأرض، قد يشير الكثير من الناس إلى المريخ، فهو يدور في مكان قريب، بعيدًا قليلاً عن الشمس، ووُلد في نفس الوقت وبنفس الأشياء التي ولد بها كوكب الأرض، وكذلك يُعتقد أنه كان يوجد في الماضي أنهار وبحيرات، وحتى محيطات، وأرسلت وكالة ناسا مركبات جوالة إلى سطحه لمساعدتنا في معرفة ما إذا كان "الكوكب الأحمر" قد استضاف الحياة في يوم من الأيام.

ولكن هناك علماء كواكب سيطلبون منك أن تنظر في الاتجاه الآخر، وتحديدا إلى كوكب لم يتم استكشافه كثيرًا، ولكنه في الواقع أقرب إلى الأرض من حيث الحجم والمظهر والتركيب والمسافة الفعلية، أي نحو كوكب الزهرة، والعلماء الذين يدرسون كوكب الزهرة يطلقون على أنفسهم اسم الزهرة، وهم يحبون الإشارة إلى كوكب الزهرة على أنه توأم الأرض، وتقول مارثا جيلمور أستاذة علوم الأرض والبيئة في جامعة ويسليان، إنه في الماضي، لم يكن كوكبنا يبدو مختلفًا تمامًا عن جيرانه، ولو كنت كائناً فضائياً يزور نظامنا الشمسي قبل 4 مليارات سنة، لرأيت ثلاثة كواكب صخرية، لكل منها محيطات.

الآن 3 كواكب مختلفة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فإنه تبدو تلك الكواكب – الأرض والمريخ والزهرة – مختلفة تمامًا عن بعضها البعض اليوم، فالأرض عبارة عن رخام معتدل اللون، أزرق مخضر، تحولت بفعل الكائنات الحية، وفي الوقت نفسه، هاجر أشقاؤه إلى طرفين متناقضين، فالمريخ كوكب جاف وبارد ومغبر بغلاف جوي رقيق للغاية، والزهرة هو الكوكب الأكثر سخونة في النظام الشمسي، مغطى بغلاف جوي سميك يدمر بسرعة حتى الزوار غير الأحياء من الأرض. .

ووصف طبيعة كوكب الزهرة ليس مبالغة، فهناك عشرة مجسات وصلت إلى سطح كوكب الزهرة؛ لم يدم أي منهم أكثر من ساعتين، إذ يتعرض كوكب الزهرة لدرجات حرارة تزيد عن 800 درجة فهرنهايت وضغوط تزيد عن 75 مرة مما نشهده على الأرض، إذن، ماذا حدث لتلك المحيطات القديمة على أقرب كوكبين لنا، ولماذا يعتبر سطح كوكب الزهرة بيئة قاسية إلى هذا الحد اليوم؟.

بالنسبة للكواكب الحجم والموقع مهمان

درجة الحرارة والضغط هما ما يميز كوكب الزهرة عن الأرض، وهنا تقول جيلمور إن هذه الاختلافات تنبع من عاملين: المسافة من الشمس، والحرارة الداخلية للكوكب نفسه، وتضيف أستاذة علوم الكواكب، والتي تشرح هذه الظاهرة لطلابها باستخدام عشاء العطلة، أن جميع الكواكب تولد بقدر معين من الحرارة منذ إنشائها، فإنه مثل عيد الشكر، لديك بطاطا ساخنة، كما تعلم، بطاطا مشوية ولديك بازلاء وتريد أن تأكل تلك البطاطس، لكنها ساخنة جدًا، أما البازلاء، فهى جاهزة للانطلاق لأنها تشع للخارج حرارتها لأنها صغيرة".

فالمريخ عبارة عن حبة بطاطس أصغر حجمًا، لذلك فقد حرارته بشكل أسرع، وكان كوكب الزهرة والأرض عبارة عن حبات بطاطس متشابهة الحجم، لذا كان من المفترض أن يبردوا بنفس المعدل، ولكن بخلاف الحرارة الداخلية، كان هناك شيء آخر يحافظ على دفء كوكب الزهرة، وهي الشمس، ولأن كوكب الزهرة يقع بالقرب من الشمس، فإنه يتلقى المزيد من طاقته، وهذه الكمية الإضافية من الطاقة، التي يتم تسليمها على مدى مليارات السنين، هي سبب كبير في أن الغلاف الجوي لكوكب الزهرة أصبح أكثر كثافة بكثير مما نشهده على الأرض.

توازن دقيق فى منظومة الغلاف الجوي

وتوضح جيلمور، أن الأجواء الخاصة بالكوكب تعمل مثل "البطانيات المريحة"، فعلى الأرض، على سبيل المثال، يساعد الغلاف الجوي في إبقاء الكوكب صالحًا للسكن عن طريق حماية الحياة من الإشعاع، كما يحافظ على السطح عند درجات حرارة يمكننا نحن البشر العيش فيها، وللحصول على غلاف جوي مستقر، يحتاج الكوكب إلى بعض الأشياء: النشاط البركاني، والكتلة الكافية. ، والمحيطات، وتضيف: "يجب أن تكون حاراً بدرجة كافية، وكبيراً بما يكفي لحدوث نشاط بركاني، لأن البراكين تستمد طاقتها من الحرارة الداخلية للكوكب، وتضخ هذه البراكين الغازات التي تشكل الغلاف الجوي، ولكن بمجرد وجود هذا الغلاف الجوي، يجب أن يكون الكوكب أيضًا كبيرًا بما يكفي بحيث يمكن لجاذبيته "التمسك بتلك البطانية".

في حين أن المريخ بدأ بشكل مشابه لكوكب الزهرة والأرض، إلا أن حجمه الأصغر يعني أن جاذبيته لم تكن قوية بما يكفي للاحتفاظ بالكمية الصغيرة من الغلاف الجوي التي طورها عندما كان لديه محيطات في حياته المبكرة، ومع تبريد المريخ، تباطأ نشاطه البركاني، وتوقف في النهاية، والمشكلة هي أن الكواكب تحتاج في الواقع إلى البراكين لتجديد أغلفتها الجوية باستمرار، لأن تلك الأغلفة الجوية تُفقد باستمرار في الفضاء، كما يوضح جيلمور، وتقول: "في الجزء العلوي من الغلاف الجوي لدينا الآن، هناك جميع أنواع الأشعة السيئة التي تؤدي إلى تآكل الغلاف الجوي، مثل الأشعة الكونية والأشعة الشمسية"، ولذلك تم تآكل الغلاف الجوي للمريخ ببطء، وأصبح رقيقًا جدًا لدرجة أن الماء لم يعد بإمكانه البقاء سائلاً على السطح، وهرب بعض منه إلى الفضاء، وانتهى الأمر بالبعض الآخر متجمدًا في الجليد.

درس عملى للاحتباس الحرارى على كوكب الزهرة

وفي الوقت نفسه، كان كوكب الزهرة قريبًا جدًا من الشمس لدرجة أن محيطاته كانت تغلي، واستمرت البراكين أيضًا في ضخ أشياء مثل ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية ويحتوي الغلاف الجوي للأرض أيضًا على ثاني أكسيد الكربون، لكن محيطاتنا تساعد في تخفيف آثاره المسببة للاحتباس الحراري عن طريق امتصاص الكربون الزائد وتحويله في النهاية إلى صخور، وتقول غيلمور: "لهذا السبب من الأهمية بمكان أن نعتني بمحيطاتنا".

يقول غيلمور: "بمجرد التخلص من المحيط، فإنك تقوم بإيقاف الآلية الرئيسية لتخزين ثاني أكسيد الكربون في الصخور، وبالتالي، تبقى في الغلاف الجوي، ويتولى تأثير الاحتباس الحراري، وتحصل على بطانية فائقة السخونة، فتأثير الاحتباس الحراري الجامح الذي يجعل كوكب الزهرة غير صالح للحياة كما نعرفه على الأرض هو أمر يثير قلق العلماء عند دراسة آثار تغير المناخ، حيث يضخ البشر حاليًا غازات دفيئة في الغلاف الجوي تزيد بمقدار 100 مرة عن ما تطلقه البراكين سنويًا.

كوكب الزهرة هو أقرب كوكب خارج المجموعة الشمسية

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فيمكن أن تعطي دراسة كوكب الزهرة للعلماء فكرة عن الشكل الذي يبدو عليه العالم عندما لا تكون هناك مصارف للكربون، ولكن يصادف أيضًا أنه أقرب كوكب "شبيه بالأرض" كما يعرفه الباحثون، فمئات الكواكب الموجودة خارج نظامنا الشمسي بحجم الأرض وربما تكون صالحة للسكن، ولكن هذه الكواكب بعيدة جدًا لدرجة أن إرسال مركبات فضائية لاستكشافها لن يكون ممكنًا لأجيال عديدة.

وهنا تقول جيلمور إن كوكب الزهرة أقرب بكثير، فهو مكان زرناه من قبل، ويمكننا زيارته مرة أخرى، والأرض هي أول نقطة بيانات للعلماء حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الكوكب الصالح للسكن، لكن ماضي كوكب الزهرة يمكن أن يعطينا لمحة عن كوكب آخر كان صالحًا للسكن في يوم من الأيام قبل أن يتغير إلى الأبد.