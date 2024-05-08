وكر للمخدرات داخل سيارة إسعاف.. القبض على سائق ومسعف في الهرم

تجري النيابة العامة بالهرم تحقيقات موسعة في توزيع سيارة إسعاف للمخدرات في منطقة الهرم بعد إلقاء القبض على سائق ومسعف بحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات نيابة الهرم أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورد إليها معلومات بقيام مسعف باستغلال سيارة الإسعاف التي يعمل عليها في توزيع مواد مخدرة على عملائه بمنطقة الهرم، فور جمع التحريات والتأكد من صحة المعلومات تم استئذان النيابة العامة وإعداد كمين نجح في إلقاء القبض على المسعف وسائق داخل سيارة الإسعاف وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

اعترف المسعف بتوزيعه المخدرات على المتعاطين والمدمنين بمنطقة الهرم مستغلا سيارة الإسعاف ستارا لنشاطه المشبوه، تم تحريز المخدرات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.