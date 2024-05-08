في عيد ميلادها ال 30.. 10 صور آثارت ضجة لرحمة أحمد

يصادف اليوم ال 8 من مايو، عيد ميلاد الفنانة رحمة أحمد، والتي أتمت عامها ال 30.

وتعد رحمة أحمد، من الفنانات الشابات اللواتي قدمن أعمال كوميدية شهيرة يفضلها العديد من الأشخاص، ويحرصون على متابعتها.

كما تحرص رحمة أحمد، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل رحمة أحمد، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رحمة أحمد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج.

وتميل رحمة أحمد، إلى الوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

وإليكم صور رحمة أحمد