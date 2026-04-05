نائب محافظ مطروح يتفقد القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة بمكتبة مصر

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح القافلة التعليمية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمطروح لطلاب الشهادة الثانوية العامة، وذلك بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ونخبة من خبراء ومستشاري المواد التعليمية بالمحافظة.

وأشاد نائب المحافظ بالجهود المبذولة لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب، موجهاً كافة الجهات المعنية بالتنسيق والتعاون وتذليل أي عقبات أمام أعمال القافلة، مع التأكيد على الإعلان عنها وجدول المواد لضمان تحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلاب والطالبات.

وأوضحت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن القافلة التعليمية ستستمر لمدة أسبوعين وفق جدول محاضرات مُعد مسبقاً، مع تخصيص قاعة مكتبة مصر العامة للبنات والبنين بمدينة مرسى مطروح.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بدعم الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في المراجعات النهائية قبل امتحانات الثانوية العامة.