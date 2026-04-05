عصمت يبحث مستجدات مشروع توفير التغذية الكهربائية بنطاق عمل جهاز مستقبل مصر

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بالمهندس أحمد السويدي رئيس شركة السويدي اليكتريك والوفد المرافق له، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لبحث مجريات تنفيذ مشروعات الشركة فى إنتاج ونقل الكهرباء وزيادة التعاون فى مجالات التوزيع، وكفاءة الطاقة، والحد من الفقد، والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات توفير التغذية الكهربائية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فى إطار خطة العمل لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمعدلات الاداء.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة والاسراع فى إنهاء الأعمال والربط على الشبكة الموحدة والالتزام بالمخطط الزمنى والتوقيتات المحددة لكل مشروع، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات القومية، الجارى تنفيذها فى مجالات الزراعة، والتصنيع الزراعي، وإضافة مجتمعات زراعية، وصناعية جديدة، وتمت مناقشة بعض التحديات فى ضوء تداعيات الأحداث الجارية والحرب فى المنطقة والتصدى لها والإسراع فى تنفيذ المشروعات، وراجع الدكتور عصمت خلال الاجتماع معدلات التنفيذ فى كل مشروع والتوقيت المحدد لوضع الجهد على محطات المحولات، وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة، والمقترحات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد فى إطار خطة العمل لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، وخاصة القطاع الصناعي، وشمل الاجتماع بحث زيادة التعاون فى مجال توزيع الكهرباء فى إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة، فى إطار الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية.

أكد الدكتور محمود عصمت على الالتزام بالتوقيتات المحددة لمشروعات توفير التغذية الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية الزراعية فى سيناء مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة السويدي فى هذا المجال، موضحا خطة العمل للوفاء بمتطلبات المشروعات القومية للتنمية الزراعية، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد فى كافة المجالات، مشيرا إلى اتخاذ ما يلزم للإسراع فى التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مرحبا بالتعاون مع الشركة في مجالات كفاءة الطاقة والحد من الفقد ومنع الهدر ، مشيرا الى الجهود المبذولة لتحقيق الاستمرارية والاستقرار للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.