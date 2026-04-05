أسعار البنزين والسولار اليوم 5 أبريل 2026 في مصر .. تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 5 أبريل 2026 حالة من الاستقرار داخل مختلف محطات الوقود، وذلك في ظل المتابعة المستمرة من وزارة البترول والثروة المعدنية لحركة الأسعار في السوق المحلية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتوافر المنتجات البترولية دون تغييرات جديدة في التسعير خلال الفترة الحالية.

أسعار البنزين اليوم في مصر 5 أبريل 2026

سجلت أسعار البنزين اليوم مستويات ثابتة دون أي زيادة أو تراجع، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 24 جنيها للتر، بينما سجل سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، في حين وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، وهي نفس الأسعار المعمول بها حاليًا داخل محطات الوقود.

يعكس هذا الاستقرار استمرار العمل بالأسعار التي تم اعتمادها مؤخرًا، دون صدور أي قرارات جديدة بتعديلها حتى الآن، ما يمنح المواطنين حالة من الوضوح بشأن تكاليف الوقود خلال الفترة الراهنة.

سعر السولار اليوم الأحد 5 أبريل 2026

استقر سعر السولار اليوم عند مستوى 20.5 جنيه للتر، ليحافظ على نفس القيمة التي تم الإعلان عنها سابقًا، ويعد السولار من أكثر المنتجات البترولية تأثيرًا في السوق نظرًا لاعتماده في وسائل النقل المختلفة وقطاعي الصناعة والخدمات.

ويأتي ثبات سعر السولار ضمن سياسة الحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب أي تقلبات مفاجئة قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات المرتبطة به.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم في السوق المحلية

حافظت أسعار أسطوانات البوتاجاز على استقرارها في السوق المحلية، حيث سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم نحو 350 جنيها، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز سعة 25 كجم نحو 550 جنيها.

ويعكس هذا الاستقرار توافر المعروض بشكل كاف داخل الأسواق، مع استمرار الرقابة لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بالأسعار الرسمية دون زيادات غير مبررة.

سعر غاز تموين السيارات اليوم

سجل سعر غاز تموين السيارات نحو 13 جنيها للمتر، ليستمر عند نفس المستوى دون أي تغييرات، وهو ما يعزز من توجه بعض المواطنين لاستخدام الغاز كبديل اقتصادي للوقود التقليدي.

ويأتي ثبات سعر الغاز في إطار دعم التوسع في استخدامه كوقود نظيف وأقل تكلفة مقارنة ببعض أنواع الوقود الأخرى.

تفاصيل آخر زيادة في أسعار البنزين مارس 2026

كانت الحكومة قد أعلنت في 10 مارس 2026 تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر، كما صعد سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيه للتر، فيما وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر.

وجاءت هذه الزيادة ضمن خطة مراجعة أسعار المنتجات البترولية، والتي تستهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج المحلي والأسعار العالمية للنفط، بما يضمن استدامة توفير الوقود في السوق المحلية.

لماذا استقرت أسعار الوقود اليوم في مصر

يرتبط استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم بعدم صدور قرارات جديدة من الجهات المختصة بشأن تعديل الأسعار، حيث يتم تحريك الأسعار وفق آليات محددة تضمن مراعاة التغيرات في تكلفة الإنتاج وسعر النفط عالميًا.

ويعد هذا الاستقرار أمرًا مهمًا للمواطنين وقطاعات الأعمال، حيث يساعد على تثبيت تكاليف التشغيل والنقل، وبالتالي الحد من أي زيادات مفاجئة في أسعار السلع والخدمات.

توقعات أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة

تظل أسعار البنزين والسولار في مصر مرتبطة بقرارات المراجعة الدورية التي تصدرها الجهات المختصة، والتي تعتمد على عدة عوامل من بينها أسعار النفط العالمية وتكلفة الإنتاج.

وفي ظل عدم الإعلان عن أي تغييرات جديدة حتى الآن، تستمر الأسعار الحالية كما هي، مع ترقب المواطنين لأي تحديثات رسمية قد يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.