بحضور رئيس معهد التخطيط.. وزير العدل: نحرص على تدريب الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم

افتتح اليوم الأربعاء المستشار عمر مروان وزير العدل، والأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق ، فعاليات البرنامج التدريبي التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات الأداء"، والذي يُقام اعتباراً من 8/5/2024 على مدار عشرين يوماً بديوان عام وزارة العدل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لقيادات وزارة العدل والمحاكم والجهات والهيئات القضائية .

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة العدل بتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولاً لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.

وفي كلمته أكد وزير العدل حرص الوزارة على تنمية الكوادر البشرية واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات في مجال التخطيط ومؤشرات قياس الأداء لإكسابهم مهارات بناء خطة استراتيجية، كما أشاد بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار.

ومن جانبه أشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بأهمية التفكير والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي مؤسسياً، واكتساب مهارات التخطيط الاستراتيجي وتوصيف تحديات قياس الأداء واستخلاص خبرات التخطيط الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن المعهد يقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي من خلال نُخبة من الخبراء بالمعهد.

وفي ختام اللقاء تبادل وزير العدل ورئيس معهد التخطيط القومي الدروع التذكارية.