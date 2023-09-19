كلمة السر فتاة.. أمن الجيزة يفك لغز مقتل دبلوماسي عربي|القصة الكاملة

ربطتها علاقة بـ دبلوماسي عربي سابق في الجيزة، حتى دبرت لسرقته، فوضعت خطة شيطانية واستغلت تواجدها المستمر داخل شقة المجني عليه بمنطقة العجوزة، حتى نفذت تلك الخطة بالتعاون مع سائق وتمكنت من سرقة هواتف وساعات من الشقة.

القصة الكاملة لـ مقتل دبلوماسي عربي في الجيزة

قصة الدبلوماسي العربي «موظف سابق بإحدى السفارات العربية» بدأت بإخطار تلقته أجهزة مديرية أمن الجيزة، من قسم شرطة العجوزة، تضمن ورود بلاغا من محامي أفاد فيه بتغيب موكله، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات، وشكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف تفاصيل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من خلال فريق بحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث خادمة وسائق، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة من ضبط المتهمين.

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أمن الجيزة يضبط المتهمين بقتل دبلوماسي عربي

وباستجواب المتهمة الأولى والرئيسية في واقعة مقتل الدبلوماسي العربي، قررت بأنها تعمل لدى المجني عليه في شقته في العجوزة، وربطتها به علاقة وأنها دبرت للواقعة بقصد سرقته، حيث قام المتهم الثاني بتوصيلها إلى مقر سكن المجني عليه وصعدت إلى الشقة ثم تعدت عليه بآلة حادة وتمكنت من سرقة هواتف محمولة وساعات ماركات مختلفة وكذلك عملات أجنبية ومحلية وكاميرا.

حيث كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة قد عثرت على جثة دبلوماسي سابق داخل شقته بمنطقة المهندسين بعد بلاغ مساعده باكتشاف مصرعه فجر اليوم الاثنين بعدة طعنات متفرقة، حيث ورد بلاغ حول العثور على جثة دبلوماسي سابق "ملحق بالسفارة" يحمل جنسية دولة عربية داخل شقة بمنطقة المهندسين بعد اختفائه لفترة، انتقلت على الفور مباحث العجوزة تحت قيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مصطفى خليل مفتش مباحث العجوزة حيث تبين العثور على جثة مسن مصاب بطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد.

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التحريات تكشف تفاصيل مقتل دبلوماسي في الجيزة

وأشارت التحريات أن المجني عليه يقيم بمفرده ويتردد عليه خفير العقار لتلبية احتياجاته كما يوجد مساعد له يزوره من فترة لأخرى إلا انه اختفى عن الظهور ولاحظ الخفير اختفائه وعدم استجابته للطرقات على باب الشقة فاتصل هاتفيا بمساعده الذي حضر ودخل إلى الشقة بنسخة من المفتاح وفوجئ بالدبلوماسي جثة هامدة غارقا في دمائه ما دفعه لإبلاغ الشرطة.

وكشفت المعاينة التي أجراها ضباط المباحث كشفت عن سلامة منافذ الشقة "أبواب ونوافذ" وعدم وجود آثار اقتحام أو كسر بها ما يشير إلى شرعية دخول الجاني ومعرفة المجني عليه به، حيث كشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليه يدعى ه س الملحق الإعلامي السابق لإحدى السفارات العربية، وأن جيرانه في العقار لم يكونوا على علم بطبيعة عمله إلا بعد وفاته، كما تبين أنه كان كثير التواجد في منزله ولا يظهر كثيرا في الشارع بمحيط العقار، حيث يقيم بشقة لها مدخل خاص.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة مقتل الدبلوماسي العربي، حيث أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة دبلوماسي سابق عثر عليها داخل شقته بمنطقة المهندسين وتحديد توقيت وسبب الوفاة، وكلفت الطب الشرعي بأخذ عينة من أظافر المجني عليه لفحصها وبيان مدى وجود آثار جلد آدمي بها من عدمه لتحديد مقاومته للجاني.