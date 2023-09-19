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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير

شاب وفتاة في المصعد
شاب وفتاة في المصعد

نجلاء سيدة في نهاية الأربعينات من عمرها، إلا أن زوجها لديه ميول غريبة، دفعتها بعد زواج استمر 12 عاما لـ التقدم إلى محكمة الأسرة في الكيت كات لطلب الخلع منه، بعدما شاهدته أثناء خروجه من المصعد الخاص بالعقار محل مسكن الزوجية، برفقة فتاة قاصر تقطن بذات العقار وسمعتها سيئة.

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نجلاء تطلب الخلع بسبب أفعال زوجها

سردت نجلاء قصتها مع زوجها قائلة بأنه تزوجت قبل 12 عاما من زوجها الذي يكبرها بـ 3 أعوام، حيث تقدم للزواج منها حين قابلها في محل عملها بإحدى الشركات في منطقة المعادي، وطلب منها رقم هاتف أسرتها للزواج منها، وبالفعل حضر إلى منزل أسرتها وطلبها للزواج ووافقت الأسرة على طلبه بذلك.
وتابعت نجلاء في قصتها مع زوجها حامد، بأن عمرها في هذا الوقت كان 25 عاما، حيث تمت خطبتها على زوجها واستمرت قرابة عاما ونصف، وبعد ذلك تزوجت منه، ولم يكن هناك مشاكل في بداية الزواج، سوى المشاكل الطبيعية للأزواج، وبمرور الوقت كانت تعثر على محادثات عادية له مع سيدات وكان يخبرها بأنهم زملائه في العمل.

وأكملت نجلاء، أنها علمت بخيانة زوجها بعد 4 سنوات من الزواج، وحدثت بينهما مشاكل حيث كانت حينها حامل في طفلهم الأول، وطلب منها الصفح حيث قال لها حينها – كل الناس بتغلط وسامحيني – حيث علمت بأنها أقام علاقة مع سيدة في منزل الزوجية اثناء تواجدها في منزل اسرتها.

واضافت نجلاء في قصتها عن زوجها «مرت السنوات على زواجي ورزقت بـ طفلين، ولم أنسى هذه الليلة التي علمت فيها بخيانته لي، إلا أنني استمريت في مراقبته يوما بعد يوم ولم أعثر على شيء، وقلت لنفسي حينها بأنها كانت غلطة وقد غفرتها له وأنه لن يكررها من جديد، وبالفعل لم أعد أعثر على محادثات كثيرة، حتى مر 10 سنوات على الزواج حين حضرت اسرة من سيدة وابنتيها للسكن في ذات العقار، وكانت سمعة إحدى الفتيات في المنطقة سيئة».

وأختتمت نجلاء قائلة «من أول ما شوفت البنت دي وأنا شاكة فيها وفي حركاتها، وكمان النظرات الغريبة بتاعتها، وفي يوم كنت نازلة من البيت أشتري حاجات من السوبر ماركت وطلبت الأسانسير ولما فتح قدامي لقيت جوزي واقف بيعدل هدومه والبنت بتعدل هدومها جنبه وهي خرجت جري وطلعت كملت على السلم ودخلنا الشقة ولما سألته قالي أنتي شكاكة وعايزة تخربي البيت وأنكر، بس طلبت الطلاق ورفض وروحت رفعت قضية خلع».

نجلاء قضية خلع الخلع محكمة الاسرة قضايا الأسرة

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