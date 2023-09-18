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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

الدبلوماسي المجني
الدبلوماسي المجني عليه

واقعة مقتل دبلوماسي سابق في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، التي أثارت جدلا واسعا في الساعات القليلة الماضية، حيث عثًر على جثة الدبلوماسي داخل شقة بمنطقة المهندسين فجر الإثنين وبها عدة طعنات متفرقة.

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القصة الكاملة لـ مقتل دبلوماسي عربي في الجيزة

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليه يدعى ه س الملحق الإعلامي السابق لإحدى السفارات العربية، وأن جيرانه في العقار لم يكونوا على علم بطبيعة عمله إلا بعد وفاته، كما تبين أنه كان كثير التواجد في منزله ولا يظهر كثيرا في الشارع بمحيط العقار، حيث يقيم بشقة لها مدخل خاص.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة مقتل الدبلوماسي العربي، حيث أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة دبلوماسي سابق عثر عليها داخل شقته بمنطقة المهندسين وتحديد توقيت وسبب الوفاة، وكلفت الطب الشرعي بأخذ عينة من أظافر المجني عليه لفحصها وبيان مدى وجود آثار جلد آدمي بها من عدمه لتحديد مقاومته للجاني.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة دبلوماسي سابق داخل شقته بمنطقة المهندسين بعد بلاغ مساعده باكتشاف مصرعه فجر اليوم الاثنين بعدة طعنات متفرقة، حيث تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العجوزة بتلقيهم بلاغ حول العثور على جثة دبلوماسي سابق "ملحق بالسفارة" يحمل جنسية دولة عربية داخل شقة بمنطقة المهندسين بعد اختفائه لفترة، انتقلت على الفور مباحث العجوزة تحت قيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مصطفى خليل مفتش مباحث العجوزة حيث تبين العثور على جثة مسن مصاب بطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن المجني عليه يقيم بمفرده ويتردد عليه خفير العقار لتلبية احتياجاته كما يوجد مساعد له يزوره من فترة لأخرى إلا انه اختفى عن الظهور ولاحظ الخفير اختفائه وعدم استجابته للطرقات على باب الشقة فاتصل هاتفيا بمساعده الذي حضر ودخل إلى الشقة بنسخة من المفتاح وفوجئ بالدبلوماسي جثة هامدة غارقا في دمائه ما دفعه لإبلاغ الشرطة.

وكشفت المعاينة التي أجراها ضباط المباحث كشفت عن سلامة منافذ الشقة "أبواب ونوافذ" وعدم وجود آثار اقتحام أو كسر بها ما يشير إلى شرعية دخول الجاني ومعرفة المجني عليه به، شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتهم والدافع وراء ارتكابه له. 

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دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

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