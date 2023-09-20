دليفري المـ خدرات في الحي الراقي.. عصابة توصيل الكـ وكايين والكـ حوليات من الجعافرة للمنازل

كشفت النيابة العامة خلال التحقيقات تفاصيل عصابة دليفري المخدرات، والتي اتخذت من منطقة الزمالك مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث أحالت النيابة متهمان بإحراز المخدرات بقصد الإتجار والتعاطي في القضية رقم 519 لسنة 2023 جنايات قصر النيل للمحاكمة، وقررت المحكمة معاقبتهم بالسجن المؤبد.

قصة عصابة دليفري المخدرات

وتضمنت تحقيقات النيابة في قضية عصابة دليفري المخدرات، أن مجتمعنا بات يضم مفسدين يلقون سمومهم في العقول، ويضيعون طاقاتهم وقواهم، بل ويعيقون بأفعالهم تقدم المجتمعات وازدهارها، فهي تجارة آثمة في عقول الناس بل وإدراكهم ووعيهم، فالمتهم الأول اسقط في براثن تعاطي المخدرات، وأصبح مدمنا لها، واختار أن يعيش بعقل مغيب وبدلا من أن يترك فعله ويحذر الآخرين باع هو والمتهم الثاني المخدرات طاعة للنفس الأمارة بالسوء، دون اكتراث بعواقبه.

وقالت تحقيقات النيابة العامة، في قضية دليفري المخدرات، إن المتهم الأول م م أ رجلا بدأ عمله بتجارة السجائر بمحل مملوك له ولشقيقه وهو ما كان ظاهرا، إلا أن الباطن كان احترافه لبيع المشروبات الكحولية المهربة مجهولة المصدر، فقد كان يشتريها بدون فواتير ثم يبيعها لراغبيها ويتحصل على ربح من ذلك، وليس ذلك فقط فقد أتاح لعملائه ميزة أخرى حيث تولى توصيل تلك المشروبات إلى المنزل بمسمى «دليفري المخدرات والكحوليات»، فقد وفر سهولة لتوصيل السموم إليهم.

مخدرات

التحقيقات: بائع سجائر احترف توصيل الكحوليات

وجاء في تحقيقات قضية دليفري المخدرات، أن المتهم الثاني م ر س كان يعمل حارسا للعقار المتواجد فيه المتهم الأول، وهو ما كان ظاهرا إلا أن الباطن كان شراكته مع المتهم الأول في تجارة السموم، حيث تولى توصيل البضائع لطالبيها للحصول على الربح، وأسسا بذلك المتهمان تجارة رائجة لهما، وانتشر صيتهما في مكانهم، حتى مرت الأيام بهم وهما غارقين في تجارتهما الآثمة صحبة سوء جمعتهما سويا، حتى سقط المتهم الأول في دائرة تعاطي المواد المخدرة.

أدمن المتهم الأول بقضية دليفري المخدرات، تعاطي الكوكايين المخدر، وترك نفسه للشهوة في غياب العقل، وبرع في أصناف واساليب تعاطي تلك المادة، وصار يسعى في الأرض بحثا عن مواردها، حتى وجد ضالته بمنطقة الجعافرة في القليوبية، وتعرف فيها على موردي وبائعي تلك المادة، وأصبح من زبائنهم المعتادين وظل على هذا الحال مدة عامين، ضيع فيها ماله وانفقه في شراء تلك المواد، وصار يبحث عن وسيلة للربح السريع، وهنا حدثه شيطانه عن إمكانية استثمار علاقاته بتجار المخدرات وأيضا بمغيبي العقول من رواد نشاط الاتجار في الكحوليات.

مخدرات - كوكايين

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المتهم الأول والثاني لم يشبعا من تجارة الحرام، حيث بدأ المتهمان في غضون عام 2017 ممارسة تجارة الكوكايين، فأعدا دراسة لها واختارا مسرحا لنشاطهما بمنطقة الزمالك - محل إقامتهم - وحددا أدوارهما، فالأول يشتري المخدرات من الجعافرة، والثاني يبيعها بالتجزئة بعد وضعها في أكياس صغيرة، ثم يدبر الأول الصفقات مع عملائه وييسر عليهم الحصول على المخدرات دليفري، حيث بدأا سويا في نشر سمومهما في أرجاء منطقة الزمالك، ثم توسع النشاط حتى وصل إلى شرق القاهرة وغربها، فكان لهما زبائن في أكتوبر بل والقاهرة الجديدة.

وقالت التحقيقات في عصابة دليفري المخدرات، وصلت المعلومات إلى مباحث قصر النيل، التي أجرت التحريات وتأكدت من صحتها، وعرضتها على النيابة العامة التي أصدرت إذنا بضبط المتهمين وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما، وتم ضبط المتهمين في مقتبل عام 2023، بمنطقة الزمالك وبحوزتهما كميات من الكوكايين المخدر، معدة ومجهزة للبيع، وتم إحالتهم للمحاكمة بعد إنتهاء التحقيقات معهم.