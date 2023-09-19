قالها هوصلك محطة القطار وخدها في الزراعات.. النيابة تكشف جريمة بني سويف

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية قاصر بني سويف، المقيدة برقم 28331 لسنة 2022 تفاصيل مثيرة، حيث تبين قيام المتهم بمواقعة الصغيرة بغير رضاها، حيث أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة، بعدما تبين من التحقيقات قيام المتهم بمواقعة قاصر بالغة من العمر 18 عاما.

قضية الإعتداء على قاصر بني سويف

وتضمنت وقائع قضية قاصر بني سويف، أنها كانت تعيش حياة هانئة، لا تحمل هم الدنيا لها أبوان يرعيانها، تستعين بها أمها وترسلها في توقيت الظهر لشراء حاجات إعداد الطعام من محل بالقرب من مسكنها بقرية بني هارون في بني سويف، وفي يوم الجريمة ظنت الأم أن ابنتها ستعود إليها سالمة آمنة من كل شر، فقد ظنت أن جميع سكان قريتها من أهل البشر.

لم تشك تلك الأم لحظة في أن هناك شيطانا، أو ذئبا يبحث عن فريسة له، ليشبع بها غريزته، ولم تفكر في أن ابنتها التي غابت عن عينيها دقائق بسيطة ستعود إليها منتهكة العرض، فقد كان في انتظارها شيطانيا أشاع الفساد في الأرض، وتجرد من مشاعر الإنسانية وزالت عن نفسه الفطرة السوية.

النيابة تكشف جريمة قاصر بني سويف

فقد خرجت القاصر لرؤية عمتها المقيمة بالقاهرة، وعلى بعد خطوات من منزلها قابلها المتهم في الطريق وطلب منها توصيلها إلى حيث تريد، حيث أخبرها بأنه سيقوم بتوصيلها إلى محطة القطارات ووافقت الفتاة، وذهبت معه، إلا أنه اتخذ من طرق ليس به كاميرات مراقبة عنوانا له، وأخذ القاصر إلى منطقة نائية بها أرض زراعية، ودخل بها إلى الأرض.

وتبين من تحقيقات النيابة في قضية قاصر بني سويف، أن المتهم أظهر وجهه الحقيقي أمام الفتاة القاصر، وطلب منها حسر ملابسها مهددا اياها بـ آلة حادة، فما كان منها إلا الإستجابة لمطالب المتهم، وقام المتهم بالتجرد من ملابسه وقام بمواقعة القاصر وسط صرخات الفتاة الصغير قرابة 10 دقائق، حتى سالت من القاصر الدماء، وقام بإلباسها ثيابها من جديد ثم استوقف لها دراجة نارية وسلمها لـ قائدها وتركها وغادر.

طلب المتهم في قضية قاصر بني سويف، من قائد الدراجة توصيلها إلى محطة القطارات، حتى استقلت الصغيرة القطار متجهة إلي القاهرة، حتى شعر المتواجدين بأن الطفلة بها شيئا غريبا، واصطحبوها إلي قسم شرطة المحطة، وأثناء ذلك ابلغ القسم والد الفتاة، الذي حضر واصطحب ابنته إلى طبيب أخبره بأن ابنته اصيبت بتهتك وأنه يجب إخطار الشرطة لضبط المتهم.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم في قضية قاصر بني سويف، من الركن المادي المتمثل في إبعاد المجني عليها عن أعين ذويها، وهو ما ثبت من إقرار المتهم في التحقيقات، كما أثبتت المعاينة بإرشاد المجني عليها مكان الجريمة، وكذلك تقرير الطب الشرعي الذي ثبت بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة المجني عليها، ورفض المتهم إجراء المحاكاة التصويرية خوفا من مواجهة الأهالي له بفعلته.