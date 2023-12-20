عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعقّب المجرم .. لغز العثور على جثة قاصر مكبلة بالحبال في أكتوبر

صدى البلد

حي هادئ راقٍ دوّت فيه صافرات سيارات الشرطة بعد ورود بلاغ غريب على طبيعة تلك المنطقة بالعثور على جثة فتاة في الشارع والاغرب حالتها حيث انها مكبلة بالحبال وجسدها مليء بآثار تعذيب. 

رجال مباحث اكتوبر الذين انتقلوا الى مسرح البلاغ كشفت معاينتهم عن ان الجثة لفتاة قاصر لم تكمل عامها الـ15، وبدا على جسدها آثار تعذيب، تم اخطار النيابة العامة بأكتوبر التي امرت بنقل الجثة الى مشرحة زينهم وكلفت الطب الشرعي بتشربحها لتحديد سبب الوفاة وتوقيت حدوثها ورفع خبراء الأدلة الجنائية آثار البصمات بمكان الحادث. 

 

txt

خافت من نظرة المجتمع للمطلقة .. مروة دفعت حياتها ثمنا لزوج متسلط

txt

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

 كما طلبت تحريات أجهزة الأمن الكشف عن هوية الفتاة وفحص بلاغات التغيب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوصول الى فيديو قد يكون رصد الشخص الذي تخلص من الجثة في الشارع. 
 

من جانبها شكلت مديرية امن الجيزة فريق بحث برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية لحل لغز الجريمة وتعتمد الخطة الموضوعة فحص بلاغات التغيب لفتيات تحمل مواصفات المجني عليها لتحديد هويتها. 

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة فتاة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل، وبها آثار اعتداء.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

جثة قاصر جريمة في الحي الايطالي قاصر مكبلة بالحبال أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

متحور كورونا الجديد .. الصحة العالمية توضح كيفية تجنب الإصابة ومدى خطورته

موضوعات متعلقة

الكنز الملعون.. لغز الحفرة المرعبة في ناهيا

خافت من نظرة المجتمع للمطلقة .. مروة دفعت حياتها ثمنا لزوج متسلط

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

داخل فيلا بهرم سيتي.. أمن الجيزة يقبض على راقصة بسبب الأعمال المنافية

مروة ضحية الجمعية.. محمود خطف روح زوجته بـ 9 طعنات وسط أسرتها

دخلت عليها وهي بتتفرج خلصت عليها.. تفاصيل مثيرة في جريمة دار السلام

الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن

قرار قضائي بشأن المتهمين بنشر شائعات في "حفل المنصورية"

ترشيحاتنا

3 كلمات من تعود عليها قبل نومه استيقظ نشيطا طوال اليوم

أخبار التوك شو|محمد أبو العينين: يجب العمل بقوة على الطاقة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات.. أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لهجمات من ميليشيات إخوانية بسبب حبه لمصر

المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 21-12-2023

باق 80 يوما.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر وكيف تستعد له

نجم الكرة المصرية السابق: لابد من ثورة إدارية في الزمالك لحل الأزمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

فيديو

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ