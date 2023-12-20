تعقّب المجرم .. لغز العثور على جثة قاصر مكبلة بالحبال في أكتوبر

حي هادئ راقٍ دوّت فيه صافرات سيارات الشرطة بعد ورود بلاغ غريب على طبيعة تلك المنطقة بالعثور على جثة فتاة في الشارع والاغرب حالتها حيث انها مكبلة بالحبال وجسدها مليء بآثار تعذيب.

رجال مباحث اكتوبر الذين انتقلوا الى مسرح البلاغ كشفت معاينتهم عن ان الجثة لفتاة قاصر لم تكمل عامها الـ15، وبدا على جسدها آثار تعذيب، تم اخطار النيابة العامة بأكتوبر التي امرت بنقل الجثة الى مشرحة زينهم وكلفت الطب الشرعي بتشربحها لتحديد سبب الوفاة وتوقيت حدوثها ورفع خبراء الأدلة الجنائية آثار البصمات بمكان الحادث.

كما طلبت تحريات أجهزة الأمن الكشف عن هوية الفتاة وفحص بلاغات التغيب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوصول الى فيديو قد يكون رصد الشخص الذي تخلص من الجثة في الشارع.



من جانبها شكلت مديرية امن الجيزة فريق بحث برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية لحل لغز الجريمة وتعتمد الخطة الموضوعة فحص بلاغات التغيب لفتيات تحمل مواصفات المجني عليها لتحديد هويتها.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة فتاة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل، وبها آثار اعتداء.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.