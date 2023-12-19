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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرارات عاجلة من النيابة في حريق المصحة النفسية بـ القاهرة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

تستكمل النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة حريق المصحة النفسية في مدينة الشروق، حيث طلبت النيابة استدعاء أصحاب المصحة لسماع أقوالهم بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء الحريق الذي التهم مبنى المصحة.

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تحقيقات النيابة في حريق مصحة الشروق النفسية

أمرت النيابة العامة في القاهرة، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب وملابسات إشتعال النيران، والاستعلام عن ملف المصحة النفسية وما إذا كانت حاصلة على تراخيص من عدمه، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

وصرحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثامين الضحايا عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم، كما استعلمت عن الحالة الصحية الخاصة بالمصابين، حيث تبين من التحقيقات مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء الحريق.

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السيطرة على حريق مصحة نفسية في الشروق

 كانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق داخل مصحة نفسية في الشروق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وكشفت التحريات الأولية لأجهزة أمن القاهرة، سبب حريق مصحة نفسية في الشروق، وأكدت أن سبب الحادث ماس كهربائي داخل غرفة الإعاشة لمرضى علاج الادمان بالمصحة وتعتبر تلك المرحلة الأولى من مراحل علاج الادمان والتخلص منه، وأثبتت التحريات مصرع ثلاثة أشخاص في مرحلة العلاج الأولى داخل المصحة وذلك بالطابق الأرضي من المصحة النفسية.

وأضافت التحريات أن المصحة تستخدم لعلاج مرضى الإدمان ويقوم رجال الشرطة بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة، وأسفرت معاينة النيابة للحريق عن أن السبب الرئيسي في نشوب الحريق هو توصيل فيشة كهربائية بمشترك أسفل أحد الأسرّة بالطابق الأرضي، ما أدى لوجود ماس كهربائي ونشوب الحريق.

القاهرة النيابة العامة ماس كهربائي غرفة عمليات النجدة صحة نفسية علاج الإدمان حريق مصحة الشروق

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