جريمة هزت القاهرة.. محاسب ينهي حياة والدته والسبب صادم | القصة الكاملة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل مثيرة في واقعة إنهاء شاب لحياة والدته مستخدما مادة تساعد على الاشتعال بسبب خلافات بينهم على المواد المخدرة.

القصة الكاملة لجريمة محاسب حدائق القبة

حيث صرحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثمان السيدة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم يعمل موظفا في إحدى الوزارات وأنه في الفترة الأخيرة تعرف على مجموعة من الأشخاص سيئة السمعة وقام بتعاطي المواد المخدرة، ثم نشبت بينه وبين زوجته مشكلات عديدة قامت على أثرها بترك المنزل أكثر من مرة.

التحريات: المخدرات وراء مقتل سيدة على ابنها

وتابعت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم يوم الواقعة حضر إلى والدته في منزلها ونشبت بينهم مشادة كلامية بسبب المخدرات تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بمغادرة المنزل، ثم ذهب إلى سيارته وقام بسحب بنزين منها وعاد إلى والدتها وسكب البنزين وأشعل النيران بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط محاسب بوزارة البحث العلمي لاتهامه بقتل والدته القعيدة بسكب بنزين على جسدها وإشعال النيران فيها، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة ووفاة سيدة قعيدة جراء الحريق.

القبض على قاتل امه في حدائق القبة

انتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين قيام نجلها 37 سنة محاسب بوزارة البحث العلمي بسكب البنزين عليها واشعال النيران بسبب رفضها إعطائه مبلغ مالي لتعاطي المخدرات وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته تفصيليا حيق قرر بنشوب مشاجرة بينه وبين والدته بسبب المخدرات، قام على أثرها بسحب بنزين من سيارته ثم قام بسكبه على والدته واشعل النيران في الشقة، بعدما رفضت إعطائه الأموال لشراء المخدرات، فقام بالانتقام منها وانهاء حياتها والابلاغ بأنها واقعة حريق.