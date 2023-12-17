عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة هزت القاهرة.. محاسب ينهي حياة والدته والسبب صادم | القصة الكاملة

جثة سيدة - ارشيفية
جثة سيدة - ارشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل مثيرة في واقعة إنهاء شاب لحياة والدته مستخدما مادة تساعد على الاشتعال بسبب خلافات بينهم على المواد المخدرة.

مفاجأة مدوية.. رسائل تهديد بإنهاء حياة شقيقة نيرة أشرف.. القصة الكاملة

بعد قرار المحكمة| القصة الكاملة لـ واقعة نصب البلوجر هدير عاطف

جرائم 2023| حكاية الغدر والعلاقة الحرام في قضية طبيب الساحل.. الأبرز

أهلها صعبوا عليا.. القصة الكاملة لـ سيدة هددت أرملة وائل الإبراشي

القصة الكاملة لجريمة محاسب حدائق القبة

حيث صرحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثمان السيدة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم يعمل موظفا في إحدى الوزارات وأنه في الفترة الأخيرة تعرف على مجموعة من الأشخاص سيئة السمعة وقام بتعاطي المواد المخدرة، ثم نشبت بينه وبين زوجته مشكلات عديدة قامت على أثرها بترك المنزل أكثر من مرة.

التحريات: المخدرات وراء مقتل سيدة على ابنها

وتابعت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم يوم الواقعة حضر إلى والدته في منزلها ونشبت بينهم مشادة كلامية بسبب المخدرات تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بمغادرة المنزل، ثم ذهب إلى سيارته وقام بسحب بنزين منها وعاد إلى والدتها وسكب البنزين وأشعل النيران بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط محاسب بوزارة البحث العلمي لاتهامه بقتل والدته القعيدة بسكب بنزين على جسدها وإشعال النيران فيها، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة ووفاة سيدة قعيدة جراء الحريق.

القبض على قاتل امه في حدائق القبة

انتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين قيام نجلها 37 سنة محاسب بوزارة البحث العلمي بسكب البنزين عليها واشعال النيران بسبب رفضها إعطائه مبلغ مالي لتعاطي المخدرات  وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته تفصيليا حيق قرر بنشوب مشاجرة بينه وبين والدته بسبب المخدرات، قام على أثرها بسحب بنزين من سيارته ثم قام بسكبه على والدته واشعل النيران في الشقة، بعدما رفضت إعطائه الأموال لشراء المخدرات، فقام بالانتقام منها وانهاء حياتها والابلاغ بأنها واقعة حريق.

القاهرة مديرية امن القاهرة حدائق القبة مخدرات محاسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

موضوعات متعلقة

العثور على جثتي أم وابنها داخل منزل بالطالبية

تأجيل محاكمة المتهم بخطف صغير والتعدي عليه في الوراق

وديني لأدبــ.حها.. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها

مفاجأة مدوية.. رسائل تهديد بإنهاء حياة شقيقة نيرة أشرف.. القصة الكاملة

وديني لأدبحـ.ها.. تهديد شقيقة نيرة أشرف بنفس مصير أختها.. تفاصيل

بعد قرار المحكمة| القصة الكاملة لـ واقعة نصب البلوجر هدير عاطف

جرائم 2023| حكاية الغدر والعلاقة الحرام في قضية طبيب الساحل.. الأبرز

أهلها صعبوا عليا.. القصة الكاملة لـ سيدة هددت أرملة وائل الإبراشي

ترشيحاتنا

إعلان صادم من روسيا بشأن تمديد تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

واقفة وراء البسطاء.. ليلى علوي: يسرا بتوزع عيش ولحمة لله

بابا الفاتيكان يعلق على مقتل امرأتين من الكاثوليك برصاص الاحتلال في غزة

بدون استثناءات.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

غالبيتهم من السوريين.. إنقاذ 51 شخصًا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم .. لن تصدق ثمن فستان هيدي كرم المثير للجدل بمهرجان الجونة

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

لن تصدق كيف كانت.. إطلالات شام الذهبي قبل وبعد فقدان وزنها

فيديو

غادة عبدالرازق: صنفوني ممثلة إغراء بسبب "الأجندة الحمرا"

فيديو لجندي إسرائيلي يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

أحلف ع المصحف.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

سروال إليسا تمزق وأظهر جزءًا من جسمها.. ماذا فعلت على المسرح؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ