مفاجأة جديدة في قضية نصب البلوجر هدير عاطف

قضية البلوجر هدير عاطف والتي تباشر جهات التحقيق، التحقيقات فيها، مع استمرار حبس هدير عاطف والمتهمين في القضية.

القصة الكاملة لـ واقعة البلوجر هدير عاطف

حيث استمعت اليوم جهات التحقيق في قضية البلوجر هدير عاطف إلى أقوال المجني عليهم في القضية، ومن المنتظر أن يتم استكمال الاستماع لأقوال المجني عليهم في واقعة النصب، وما أن يتم الانتهاء ستتم إحالة القضية للمحكمة المختصة لمحاكمة هدير عاطف والمتهمين الآخرين.

وقالت المحامية نهى الجندي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن جهات التحقيق تباشر التحقيقات في واقعة نصب البلوجر هدير عاطف، حيث استمعت اليوم لأقوال المجني عليهم في الواقعة، ومن المنتظر أن تستمع لباقي المجني عليهم خلال هذا الأسبوع على أن يتم إحالة القضية للمحكمة المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قررت قبول استئناف النيابة العامة علي قرر إخلاء سبيل البلوجر هدير عاطف ، وقررت استمرار حبسها علي ذمة التحقيقات بتهمة النصب علي المواطنين، حيث كانت جهات التحقيق في القاهرة، قررت إخلاء سبيل البلوجر هدير عاطف، على ذمة القضية، مع تجديد حبس طليقها 45 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموالٍ منهم؛ لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم، على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم، وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.