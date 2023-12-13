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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

الفنان أشرف عبدالغفور
الفنان أشرف عبدالغفور

حادث وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، والذي قرر قاضي المعارضات في أكتوبر إخلاء سبيل المتهم في الحادث بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

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قرار جديد بشأن حادث الفنان أشرف عبدالغفور

وكان الفنان أشرف عبدالغفور لقى مصرعه في حادث سير على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة 6 أكتوبر، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورورد بلاغ افاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وتبين بالانتقال والفحص، وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى.

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وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت أجهزة أمن الجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية من ضبط قائد السيارة الثانية، في حادث الفنان أشرف عبدالغفور، الذي وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة وتحرر المحضر اللازم وجارى استكمال الاجراءات القانونية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، نقيب المهن التمثيلية الأسبق، والذي توفي اليوم الأحد، وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون”.

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