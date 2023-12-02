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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرض جلدي.. وفاء تشكو زوجها: 5 سنين علاقة زوجية محرمة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

قصة وفاء مع زوجها استمرت 5 سنوات زواج، استغل فيهم عدم معرفتها بشيء وكان يمارس معها العلاقة الزوجية المحرمة، حتى أصيب بأمراض جلدية وتوجهت إلى محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الطلاق للضرر، بعد أن حاولت معه بكل الطرق لتغيير حياته معها، والتوقف عن الممارسات الغير طبيعية التي يقوم بها معها.

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وفاء تشكو زوجها بسبب العلاقة 

سردت وفاء قصتها مع زوجها قائلة أنه من إحدى محافظات الوجه البحري، وتقدم للزواج منها أحد جيرانها الذي يعمل في القاهرة، وانتقلت للعيش في محافظة الجيزة، حيث استمرت فترة خطوبتها قرابة 4 شهور فقط ثم تزوجت سريعا، مشيرة إلى أنها غير متعلمة وربة منزل لم تخرج للعمل من قبل، كما أنها لم تكن تخرج كثيرا من المنزل، وتقدم للزواج منها جارها الذي كان يحضر يومي الخميس والجمعة أجازة، نظرا لعمله في القاهرة.

وفاء: يمارس معي العلاقة المحرمة

وقالت وفاء عن قصتها مع زوجها أنها تزوجت ثم انتقلت للعيش في الجيزة في شقة زوجها، وكانت تعود لرؤية أسرتها كل 15 يوما، وكان زوجها يمارس معها العلاقة الزوجية بصورة مستمرة في بداية الزواج وبطرق لم تكن تعلم عنها شيئا، حتى أنها لم يكن لها أحدا تسأله وكانت تخجل من أن تسرد ما يحدث معها على يد زوجها، إلا أن زواجها استمر سنوات بدون انجاب، وكان زوجها يحاول اقناعها بشرب المواد المخدرة والكحوليات معللا لها أنها زوجته ويحق له طلب أي شيء منها ومعها.

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وفاء تطلب الطلاق للضرر من زوجها

وتابعت وفاء عن قصتها، أنه بعد مرور 4 سنوات على الزواج أخبرت ابنة عمتها عما يحدث معها منذ زواجها، حيث شجعتها بالحديث عن الزواج والعلاقة الزوجية وحينها أخبرتها ابنة عمتها بأن ما يحدث معها محرم وغير طبيعي وأن زوجها يمارس معها علاقات غير سوية وعنيفة، وطلبت منها التحدث معه حتى يتوقف عن ما يقوم به معها، وأن تطلب منه التوقف عن هذه الأفعال معها، وبالفعل حين عادت وفاء من جديد طلبت من زوجها التوقف عن الممارسات التي يقوم بها، وامتنعت عن إقامة العلاقة معه، إلا أنه مارس معها العلاقة بطريقة عنيفة في ذات اليوم.

واكملت وفاء، أنها في الصباح هددت زوجها بالعودة إلى أهلها إذا لم يتوقف عما يقوم به، إلا أنه وعدها بعدم القيام بالأفعال الغير طبيعية معها، ثم عاد من جديد بعد مرور شهر على الممارسات الغير سوية وحينها أخبرها بأنه لا يستطيع التوقف مرة واحدة عنها، وأنها زوجته ويقوم معها بالأفعال بدلا من خيانتها مع سيدات أخرى، وأنه لن يتوقف عن هذه الأفعال، وعلى مدار عاما حاولت وفاء أن تجد حلولا حتى شعرت بإعياء وذهبت إلى طبيبة وأخبرتها بأنها مصابة بمرض جلدي ويجب أن تتوقف عن العلاقة الزوجية حتى يتم علاجها، ثم قامت بالذهاب إلى محكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر.

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