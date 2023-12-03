لم يحن عليها واستغل حداثة سنها .. حكاية فتاة الزاوية الحمراء وشقيقها

فتاة الزاوية الحمراء والتي انعدم ضمير شقيقها الذي اقبل على ملذات الدنيا، مستجيبا إلى نزوات شيطانه وبدلا من أن يكون الأخ الذي يرعاها ويحنو عليها إذا به يتخذها وسيلة لإطفاء شهوته، حتى راح ينتهز فرص انفراده بها في كل مرة، ليجردها من ثيابها ويمارس معها العلاقة المحرمة.

القصة الكاملة لـ فتاة الزاوية الحمراء وشقيقها

استغل شقيق فتاة الزاوية الحمراء صغر سنها وعدم إدراكها لما يقع عليها من فعل خسيس، فقد اعتدى على شقيقته «فتاة الزاوية الحمراء» بغير قوة أو تهديد، واتهمته النيابة العامة خلال التحقيقات بأن المجني عليها لم يتجاوز سنها 12 سنة ميلادية، حال إقامتها رفقة شقيقها الذي جال بخاطره فكرة خبيثة قادته لها شهوته الخسيسة.

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ونفاذا لما وغر بصدر شقيق فتاة الزاوية الحمراء، استغل انفراده بها وعدم تمييزها لحداثة سنها، بأن أطلق العنان لنفسه لإشباع غريزته نحوا مجردا إياها من ثيابها ومتحسسا مواطن عفتها تاركا أثر فعلته الشيطانية عالقا بملابسها السفلية حيث ثبت بتقرير المعامل الطبية أنه بفحص بنطال المجني عليها عثر به على تلوثات بمنطقة الحجر والمناطق الملاصقة له وبمضاهاة البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينات التلوثات المعثور عليها مع البضمة الوراثية المستخلصة من عينة دماء المتهم تبين مطابقتها للبصمة.

وشهد والد فتاة الزاوية الحمراء بأنه حال تواجده في منزله فوجئ بصغيرته «فتاة الزاوية الحمراء» تستيقظ من نومها في حالة من الفزع وتخبره بأن شقيقها المتهم جرحها في مكان حساس بجسدها حيث قام شقيقها بخلع ملابسه وجردها من ملابسها واعتدى عليها ثم تلاحظ لوالدها وجود آثار دماء على ملابس الفتاة، وتبين من تقرير الباحث الإجتماعي أن فتاة الزاوية الحمراء تعاني من تلعثم في الكلام وفرط في الحركة وبسؤالها عن المتهم قررت أنه اعتدى عليها وأصابها في مكان حساس، وبسؤال والدها قرر أن فتاة الزاوية اخبرته بان شقيقها استغلها.

واتهمت النيابة العامة شقيق فتاة الزاوية الحمراء في القضية رقم 627 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 577 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، لانه حال كونه ممن لهم سلطة على فتاة الزاوية الحمراء المجني عليها التي لم تتجاوز 12 سنة ميلادية حال إقامتها رفقته بمسكن والدها حيث اعتدى عليها.